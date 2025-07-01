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    首頁　>　政治

    角逐下屆嘉市長 綠、藍人選浮現

    2025/07/01 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕民進黨二○二六年嘉義市長人選將由黨中央採取徵召方式產生，以現任立委王美惠呼聲最高，她昨天受訪表示，尊重黨的規定，配合黨的政策，依黨主席、總統賴清德指示，目前不談選舉，全力協助公民團體發動七二六大罷免行動順利。

    有支持者勸進民進黨市議會黨團總召黃盈智爭取市長黨內提名，黃盈智表示，他會全力爭取黨內提名，但只要是正常程序產生的市長人選，黨團都全力支持。

    民進黨人士表示，嘉市立委只有一席，王美惠若轉戰市長成功，所留立委遺缺需補選，目前罷免藍營立委進入三階投票，建議民進黨中央對明年底嘉市長選舉布局，應以立院立委席次過半與市長選舉「雙贏」戰略作準備。

    國民黨方面，心臟內科名醫翁壽良最早表態參選市長，日前已推出第四面大型看板，提出「西區要進步，就要先開路」等政見。市議員鄭光宏、陳家平也頻被外界點名投入市長選舉，鄭光宏說，黨內現在先不談選舉，全力投入反罷免行動。

    國民黨市黨部主委蔡明顯說，目前黨中央尚未啟動市長選舉提名機制，將依黨中央規定辦理。至於是否與民眾黨「藍白合」推出人選？他表示，要先了解黨中央提名作業，由黨中央統一規劃。

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