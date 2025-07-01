罷免洪孟楷三階 陸空並進衝刺

公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔宣布進入罷洪三階行動，啟動陸戰與空戰策略。 （記者羅國嘉攝）

2025/07/01 05:30

〔記者羅國嘉、陳奕劭／新北報導〕距離大罷免投票日剩下不到一個月，發起罷免國民黨籍立委洪孟楷的公民團體「罷洪！刻不容楷」領銜人方柏翔宣布，展開罷洪三階行動，啟動陸戰與空戰並進策略，全面衝刺到七月廿六日投票日，號召選民出門投下「同意罷免」票，展現強大民意。

方柏翔表示，第三階段行動聚焦三大面向，第一是「陸戰行動持續擴展」，志工每日在人潮聚集處舉牌宣講、發送印有罷免訴求的面紙與扇子，加強民眾認知與支持；第二是「跨區串聯升溫聲勢」，七月四日將參與花蓮「護國大遶境」誓師大會、七月五日參加雙北「青鳥再現，紅委不見」機車串騎活動，以行動宣傳喚起民眾關注；第三是「增加街講與提升危機應變」，加強街頭宣講與危機處理能力，導入民防課程，提升志工自我保護與突發狀況應對能力。

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另外，發起罷免新北市國民黨籍立委羅明才的公民團體「拔羅波」，日前補送二○四○份第二階段連署書至新北市選委會，昨天罷團宣布與領銜人吳柏瑋「分道揚鑣」，強調未來團隊任何活動與吳柏瑋無關。

「拔羅波」表示，吳柏瑋起初獲得眾人同意扛下領銜人重任，感謝他運用從政經驗與地方影響力協助開路，然而隨著罷免行動進行，吳柏瑋的承諾不斷跳票，嚴重影響團隊運作，更堅持己見，無視團隊共識決議，破壞彼此互信關係。

吳柏瑋回應，兔死狗烹、卸磨殺驢是人之常情，但造謠說謊不該姑息，他遭受過多莫須有的指控，因此決定提告罷團，交由司法釐清真相。

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