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    首頁　>　政治

    護國大遶境10日到台中 葉霸12日宣講

    2025/07/01 05:30

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免首波廿四位國民黨立委七月廿六日舉行第三階罷免投票，包括反共護台遶境七月十日到十二日抵達台中，七月十二日另有反共護台總動員，立委王義川七月十一日來台中車隊掃街，號召民眾七月廿六日投下同意罷免票；國民黨台中市黨部也全面迎戰，七月十二日、七月十九日將推出大型反惡罷活動，籲支持者「一席不能少」。

    反共護台志工聯盟發起為期十六天的「護國大遶境」活動，七月四日從花蓮誓師出發繞台為罷免衝刺，預計七月十日從彰化進入台中，七月十一、十二日停留台中宣傳罷免活動；「閩南狼」陳柏源另訂七月十二日晚間六點在台中水安宮舉辦「反共護台總動員」，將邀請花蓮退休教師「葉霸」葉春蓮、聯電創辦人曹興誠號召民眾為自由而戰。

    至於民進黨立委王義川推出全台機車車隊掃街活動，預定七月十一日抵達台中掃街，盼強力催出「同意罷免」票，下架不適任立委。

    國民黨台中市黨部也進入備戰狀態，黨部主委顏文正指出，目前戰鬥藍已訂在七月十二日於帝國糖廠舉辦反惡罷活動，包括戰鬥藍發起人趙少康等人將到場向選民喊話反罷免；七月十九日更在「交六廣場」舉辦國民黨反惡罷大會師，由台中市長盧秀燕領軍，立法院長韓國瑜將到場跟「燕子」合體，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席黃國昌也將「藍白合」反惡罷，估有一．五萬人將共襄盛舉。

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