《台中》力挺罷團 私宅外牆掛滿罷免布條

中市南屯一處私宅掛上大大小小的同意罷免的布條。（記者蘇金鳳攝）

2025/07/01 05:30

庭院豎立「同意罷免」大旗幟 吸引民眾前往打卡

〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕大罷免投票倒數，由於罷團承租不到場地掛看板，因此另覓途徑，深入巷弄，改用繫布條方式來宣傳；位於中四選區的南屯干城街一戶透天住宅，外牆掛滿了「同意罷免」的大大小小布條，屋主柯小姐表示，身為台灣人民，為避免被中國「整碗端走」，因此她在家中外牆的庭院掛上滿滿的「七月廿六日同意罷免」的布條，下架不適任的立委。

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議員持續站路口宣傳 籲26日投下同意罷免票

此外，民進黨議員昨天持續路口站台宣傳大罷免，西屯區市議員陳淑華上午跟公民志工一起站在台灣大道、工業區一路口，無限大的入口意象，凸顯公民力量無限大，共同出來投票彰顯台灣價值；南屯的何文海則是上午在五權西路及向上路口，北北屯市議員曾朝榮上下午都在三民路及崇德路口宣傳，呼籲民眾七日廿六日投下「同意罷免」票；中西區市議員黃守達指出，近來屢接獲罷團反映租借宣傳罷免的看板遇不少阻礙，未來會協助找尋合法點位，協助掛上台派挺罷免布條。

屋主︰避免被中國「整碗端走」 下架不適任立委

由於罷團承租不到場地掛看板，便改以掛布條的策略，透過議員或者是里長們協助尋找合適的地點；位於中四選區的南屯區干城街一戶透天住宅，於上週便在家中外牆上掛上大大小小的「同意罷免」的布條，而且還在庭院內立上「同意罷免」的大旗幟，吸引不少同意罷免的民眾前往打卡。

此外，中五罷團發言人台灣衣美局便表示，懸掛競選看板都是民眾主動來聯繫，因此中五選區在掛看板還算順利；中五罷團也主動找友善店家或者一般民眾，希望能在店內或者家中懸掛罷免布條，民眾也可向罷團索取罷免布條，繫在家中明顯之處。而中六罷團「敲羅行動」持續以陸戰到各區發放罷免小物，宣傳七月廿六日投罷免同意票。

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