竹市雙罷案 檢警調強化情蒐防暴

新竹地檢署因應726竹市雙罷投開票作業 ，昨召開跨機關查察妨害罷免會議。（新竹地檢署提供）

2025/07/01 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹市雙罷案將跟全國同步在七月廿六日舉行投開票，新竹地檢署昨天因應當天的竹市雙罷投開票，由檢察長陳松吉主持，邀集轄內警、調、政風、移民專勤隊等查察選舉相關機關代表共同與會，召開「一一四年第十一屆立法委員暨新竹市第十一屆市長罷免案」查察妨害罷免會議。

檢方表示，這次的會議內容主要針對罷免案件的現況進行分析，並就防止妨害罷免行為的具體查察規劃、突發群眾事件應處機制等核心議題進行討論，進而部署查賄制暴的整體策略。

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陳松吉在會中指出，因罷免選舉具有高度動員與對立特性，極易激化情緒、引發衝突，所以陳松吉也責成相關單位，應強化布雷與情資蒐報，深入基層、強化通聯，以防範賄選、暴力與煽動行為。市警局各偵查隊與轄區派出所要密切掌握罷免動向，避免罷免投票期間有團體藉著陳抗或仇恨動員方式滋擾公務機關。

至於投開票當天的干擾、監控、叫囂、恐嚇等不法行為則應即時制止，且依法辦理，並提前預警與防範有專車接送或過度動員等的狀況。而為防止罷免結果不如預期所引發滋擾或報復事件，罷免投開票後也應加強重要處所、關鍵人員的維安。

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