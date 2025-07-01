高虹安「收割」通學步道 提案學生反感

新竹市議會民進黨團昨開記者會，批評停職中的新竹市長高虹安上任以來政績空洞。（記者蔡彰盛攝）

2025/07/01 05:30

高稱構想不會具體化 需要施政 議員批不尊重市民的努力與參與

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市議會民進黨團昨開記者會，市議員林盈徹與陳建名批評停職中的新竹市長高虹安上任以來政績空洞，市政缺乏實質進展，卻大舉「收割」前朝或他人努力成果，包裝成自己的政績。市府回應，香山高中通學步道是高虹安傾聽學生提案，並率市府克服用地及各種工程難關，前年三月啟動設計，去年五月完工，九月啟用；高虹安表示，構想不會具體化，還需要施政，市府也加入無障礙設備構思。

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市議員林盈徹指出，日前高虹安在臉書發文宣傳香山高中通學步道，稱其為「上任後積極規劃的建設」，但事實上步道是二○二一年由香山高中學生的公民倡議運動，提出通學安全需求，獲得當時市府的正面回應與支持。

議員：連學生都看不下去的政治操作

更離譜的是，高虹安臉書貼文起初完全未提學生貢獻，直到引發關注才臨時修改補上。此舉引發當年提案學生極大反感，發文怒批：「我們的努力不是你博取支持的工具。」林盈徹痛批「連學生都看不下去的政治操作，根本不是個誠信、有能力的市長。」

市議員陳建名表示，二○二二年當時實際接觸這些孩子，他們提案的過程非常用心，但在高虹安的貼文裡卻完全看不見對孩子用心的支持。從香山通學步道一案就能看出，高的施政特質就是無心推動政策，只在意媒體表現與個人形象，對市民的努力與參與毫無尊重。「我們要問的是，這樣的市長還值得新竹人再忍耐嗎？」

高︰開工典禮有謝謝學生提案

對此，高虹安回應，她在發文中有提到師生以公民提案呈現構想，但之後也需要實際執行，不能忽視市府在預算、建設、用地取得、設計建造上的努力。綠營打她收割學生提案的構想，但構想不會具體化，還需要施政，市府後來也加入無障礙設備構思，通學步道開工典禮當天她還謝謝學生提案，如今卻被拿來政治操作，實在誇張，被說收割也有些過分。

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