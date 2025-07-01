自由日日Shoot》收受中共1700多萬資金組共諜網 扯鈴教練魯紀賢 判刑10年半

曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢五年前被中共吸收，在台發展組織，台北地院昨依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢十年六月徒刑。（資料照）

2025/07/01 05:30

〔記者張文川／台北報導〕曾獲全國扯鈴冠軍的扯鈴教練魯紀賢五年前被中共吸收，收受中共援助的台幣一千七百多萬元資金，返台在台北市設立據點，找藝人郭書瑤的胞弟郭伯廷等人幫忙，以宴飲、金錢為誘餌吸收國軍現退役士官兵加入組織；台北地院昨依國家安全法之發展組織罪，判魯紀賢十年六月徒刑，依幫助犯判郭伯廷三年十月。

宴飲、金錢為誘餌 吸收現退役軍人加入

被吸收後也從事吸收士兵的海巡署時任下士馮世維判刑四年十月，已退役的陸軍上兵常德隆四年十月、下士李得勝四年四月，姊妹檔陸軍中士林姿穎（改名林婕妤）判六年、空軍中士林明慧（改名林楚崡）兩年。郭的女友曾姿婷、魯的好友趙亦偉依幫助犯各判三年八月；地下匯兌業者田曦依銀行法判刑八年。均可上訴。

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判決指出，中國對我國實施情報滲透、統戰佈建等工作，對我國整體安全構成重大威脅，魯紀賢等人罔顧國家安全，助長中國對我實施情蒐及滲透任務，破壞國家安全，依犯後態度、動機、獲利等分別量刑。

郭書瑤胞弟郭伯廷幫助犯 判刑3年10月

魯紀賢被中共吸收回台後，在士林區租屋為據點，找郭伯廷三人幫忙，使用其銀行帳戶以地下匯兌方式，接收中共提供的上千萬元資金，透過服役時的人脈吸收馮世維等五名現退役士兵加入組織，五人加入後也試圖吸收軍人參加，魯吸收這些人來協助收集軍中的教育訓練講習實施計畫、競賽、測考實施計畫、工作會報資料等資料，另有十一人拒絕加入而未遂。

北院昨同時宣告沒收魯紀賢收受的中共資金一六九八萬台幣、五千元人民幣，另八名士兵及幫助犯各沒收八萬元至四十八萬元酬勞。

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