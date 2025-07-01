全球多國緊盯台海 美：中國極難跨水域作戰

美國新任太平洋陸軍司令克拉克將軍近日指出，台海正被全球多國「緊緊盯著」，中國跨水域作戰的可能性「非常、非常低」。（圖：取自美國政府官網）

2025/07/01 05:30

中國「區域拒止」戰略 劍指美國及其盟友

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國太平洋陸軍司令克拉克（Ronald Clark）近日指出，中國持續從全球衝突中汲取教訓，迅速提高聯合作戰能力，但美軍針對如何挫敗中國跨越台海入侵台灣有極多推演，且台海正被全球多國「緊緊盯著」，跨水域作戰的可能性「非常、非常低」。

美太平洋陸軍司令：多領域作戰嚇阻

克拉克六月廿七日在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）戰略陸上戰力對話論壇中指出，中國正以前所未有的速度和規模發展軍事技術、能力和行動程序，主要針對美國及盟友在空中和海上實施「反介入／區域拒止」（A2/AD），但美軍仍可透過「多領域特遣隊」（MDTF）嚇阻概念，從陸地介入戰事。該概念強調在太空、網路、電子戰、資訊戰和長程火力等多方面作戰的能力。

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在回應「共軍從美軍目前的行動學到什麼」時，克拉克認為，共軍第一個體會將是，美軍展現的致命性與戰備狀態，他們無法匹敵。

克拉克提到，美軍投入大量時間思考如何挫敗中國跨海侵台，師級和核心總部在規劃及執行作戰方案時，都聚焦最困難的「跨水域作戰」。他強調，穿越水域作戰必須具備多種能力，共軍不僅必須跨越寬度達一三○公里的台灣海峽，這片海域還被全球多國「緊緊盯著」，「要在毫無干擾的情況下成功跨水域作戰，可能性非常、非常低」。

克拉克直言，美軍在區域內建立夥伴關係，並提升協同作戰能力，包括穿越台海的行動，都是在讓共軍跨海攻台的難度更高。

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