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    首頁　>　政治

    逾二千中配未繳除籍證明 移民署：不會逕行註銷身分

    內政部移民署要求約一萬二千名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限於昨日到期，但仍有逾兩千名中籍配偶失聯，移民署長林宏恩昨於立法院受訪表示，只要他們展現處理意願，我們不會逕行註銷當事人身分。（記者方賓照攝）

    內政部移民署要求約一萬二千名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限於昨日到期，但仍有逾兩千名中籍配偶失聯，移民署長林宏恩昨於立法院受訪表示，只要他們展現處理意願，我們不會逕行註銷當事人身分。（記者方賓照攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者謝君臨、王冠仁／台北報導〕內政部移民署要求約一萬二千名在台定居的原中國籍人士補件「喪失原籍證明」，期限於昨日到期，但仍有逾兩千名中籍配偶失聯，移民署長林宏恩昨於立法院受訪表示，只要他們展現處理意願與行動，我們不會逕行註銷當事人身分，會透過健保資料勾稽或國安單位協尋等，窮盡一切方式將人找出來，共同解決問題。

    「窮盡一切方式 將人找出來共同解決」

    為避免民眾同時具有兩岸戶籍，內政部移民署近來要求在台生活、約一點二萬名中國配偶、定居人士繳交「喪失原籍證明」。移民署最新統計，截至上月廿七日為止，仍有二○八九人尚未出面，移民署強調，會協助當事人辦理相關事宜，不會逕行註銷當事人身分。

    根據移民署統計，截至六月廿七日，已完成查核者暫計一○○五七人，占八二點八％；其中包含已繳附證明文件者五六九一人，經同意具結、延期者二六○八人，確認出境長居海外尚未回國，經列冊註記於入境時當面通知補辦者一七五八人。至於因為未居住原設籍地、尚未與政府聯繫者，暫計二○八九人。

    立法院司法、內政聯席會昨併案審查朝野立委所提「內政部新住民發展署組織法草案」等案，林宏恩於會前受訪，針對本案說明表示，到目前為止還沒聯繫到的兩千名中配，只要他們展現願意處理的意願與行動，對於註銷戶籍這種重大事件，「我們不會逕予處理」。

    林宏恩說，會透過各種管道找出目前失聯的中配，有可能是這些中配在台灣未育有子女，屬於比較年長、孤老、弱勢或有資訊落差，因此會窮盡一切方式，包括透過健保資料勾稽，或國安單位協尋，盡量把他們找出來，共同解決問題。

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