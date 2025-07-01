收中共資金助選造勢 共和黨主席周克琦犯反滲透法判2年

身兼「共和黨」、「第三勢力三三三政黨聯盟」兩黨主席的周克琦，昨被台北地院依反滲透法罪判刑二年。可上訴。（資料照）

2025/07/01 05:30

〔記者張文川／台北報導〕身兼「共和黨」、「第三勢力三三三政黨聯盟」兩黨主席的周克琦，二○二二年透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源收取中方五萬元人民幣資金，協助中共動員六十多名走路工，至世界民主運動大會的會場外抗議三天，為共和黨提名的候選人造勢。台北地院昨依反滲透法「依滲透來源指示或資助，為直轄市長及市議員候選人造勢罪」判處周克琦有期徒刑兩年、潘進東一年六月、朱俊源一年。可上訴。

法院痛批接受中國指示 毀壞選舉公正

三人皆否認犯罪，北院認定犯罪事證明確，痛批三人明知中國共產黨、中華人民共和國是我國境外敵對勢力，長期在軍事上威脅我國國家安全，企圖干預、破壞我國自由民主憲政秩序與社會安定。周等三人接受滲透來源的指示與資助，從事競選造勢活動，惡意毀壞選舉的公正與純潔，扭曲選舉制度，以合法外觀包裝滲透、干預我國主權及民主憲政秩序，犯後態度不佳，各量處一至二年徒刑。

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北檢起訴指出，中籍潘男廿三年前來台依親，二○○三年取得身分證，擔任台北莆仙同鄉會常務理事，二○二一年獲聘為莆田陶瓷藝術館副館長，受中國莆田市台辦交流科陳姓科長、薛姓副主任指示，與朱俊源在台推動統戰工作。

二○二二年九合一選舉，潘、朱協助共和黨提名的台北市長、台北市議員候選人造勢，從事親中反美等政治宣傳任務，同年十月廿五日美國國家民主基金會在台北君悅飯店舉辦為期三天的「世界民主運動大會」，潘、周計畫帶人前往會場外抗議，薛同意提供五萬元人民幣活動費，二人以每人每日二百至二百五十元台幣找來六十五名走路工著黃色背心、持抗議旗幟在飯店外抗議，為其候選人造勢。

三人將媒體報導、活動成果回傳給中共涉台單位的微信帳號「江海寄餘生」，對方即以人頭轉匯人民幣五萬元，周克琦分得新台幣四萬五千元、潘分得十七萬五千元，法院昨一併宣告沒收。

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