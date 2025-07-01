美對台軍售》AGM-154C飛彈 明年交貨

國防部「美對台軍售案執行情形」報告揭露，原預劃二○二七年交運第二批十八套海馬士多管火箭系統，可提早於二○二六年獲裝。（資料照）

2025/07/01 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防部「美對台軍售案執行情形」報告案近日送交立法院，報告揭露，美對台重大軍售案計有十八案，其中二案延宕、一案超前、十五案進度正常，與去年底報告的十九案少一案，延宕多年的拖式2B飛彈，此次報告未提。另份報告指出，採購一千七百枚拖式2B飛彈已到貨一○八○枚，剩餘六二○枚現正辦理驗測作業，後續納入美軍運輸排程運抵國內，以快速提升反裝甲戰力。

受限軍工產能 AGM-154C延宕3年

延宕交運部分，有「F-16A/B型戰機性能提升」、「新式戰機採購」共兩案。在F-16A/B型戰機性能提升方面，國防部表示，全案規劃於二○一二至二○二六年，編列一三五九億餘元，執行一四一架F-16A/B型戰機性能提升，並採購AGM-154C等飛彈。一四一架戰機性能提升已依規劃於二〇二三年底全數完成，惟AGM-154C飛彈因美方軍工產能及新式彈藥測試等因素，由原二○二三年延宕至二○二六年。

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有關新式戰機採購，國防部指出，全案規劃於二○二○至二○二六年，編列二四七二億餘元，籌購六十六架F-I6V BLK70新式戰機。首架機已於今年三月底舉行出廠典禮，戰機將於二○二六年底陸續飛返國內。

第二批海馬士系統 提前明年到貨

提前交運者，計「遠程精準火力打擊系統」一案，國防部解釋，全案規劃於二○二○至二○二七年，編列三二五億餘元，籌購廿九套遠程精準火力打擊系統（海馬士系統）、戰術區域飛彈及精準火箭等。首批十一套海馬士系統已於二○二四年交運，原預劃二○二七年交運第二批十八套海馬士系統，可提早於二○二六年獲裝。

至於其餘包含「魚叉飛彈海岸防衛系統（CDCMs）」等十五案進度均正常，其中「新型戰車」已於二○二四年十二月十五日獲裝卅八輛M1A2T艾布蘭戰車，另「國軍輪型（航空）油罐車籌購」已完成全數七十四輛油罐車交運。

國防部「美對台軍售案執行情形」報告揭露，AGM-154C飛彈因美方軍工產能等因素，由原二○二三年延宕至二○二六年交運。（取自DVIDS網站）

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