國安單位揭露中共將啟「3個80」 妄稱台灣屬於中國

國安單位揭露，中國對台統戰高峰期即將展開，七月起將利用「三個八十年」進行國際法律戰。（路透檔案照）

2025/07/01 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕國安人士指出，中國對台統戰高峰期即將展開，七月起將利用對日抗戰勝利、反法西斯戰爭及台灣光復「三個八十年」進行國際法律戰，持續扭曲歷史、宣稱台灣是中華人民共和國的一部份，活動規劃涵蓋整個下半年，除了中國國家主席習近平公開發表相關言論，也透過智庫、官媒等強化主張，同時積極邀請台灣政要為其背書，密集處理兩岸歷史定位。

將邀台灣政要背書 強化中方主張

國安人士評估，中國紀念「三個八十年」的意圖，是要以此宣稱「中國形塑二戰後的國際秩序，並在對日抗爭決定了『台灣屬於中國』，台灣是中華人民共和國的一部分就是國際秩序」等，並持續扭曲聯合國第二七五八號決議，相關工作將於七月進入高峰，一路規劃到十月。

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國安人士指出，習近平五月九日訪問莫斯科，事前曾投書俄羅斯報，特別提及「今年是台灣光復八十週年」，聲稱台灣回歸中國是二戰勝利成果、戰後國際秩序的重要組成部分；隨後在海峽論壇開幕式，中國政協主席王滬寧亦強調，今年是抗日戰爭與反法西斯戰爭勝利、台灣光復八十週年，是「兩岸同胞捍衛中華民族尊嚴、保衛共同家園」的見證。

聲稱戰後國際秩序 確認台灣歸屬

國安人士接著說，六月十日起，中評智庫基金會與人民大學兩岸關係研究中心舉辦「三個八十週年紀念與台灣問題」活動，藉由抗戰勝利、聯合國成立與台灣光復八十週年，聲稱戰後國際秩序已確認台灣是中國不可分割的一部分；港澳官媒也透過快評強化北京主張「要銘記歷史正義，捍衛台灣光復法理根基」，當中再次提及，「三個八十週年」凸顯台灣是中國不可分割的一部分。

規劃系列統戰活動 誤導兩岸定位

國安人士提到，中國國務院也已公布「抗戰勝利八十週年」系列規劃，從九月三日大閱兵習近平將發表重要談話，並舉行港澳台與海外人士座談會、國際學術研討會，到十月廿五日前後紀念台灣光復週年大會，十二月十三日南京大屠殺公祭儀式，時間軸涵蓋整個下半年，以此為兩岸法理戰主軸，密集處理兩岸與歷史定位問題，並積極邀請台灣政要與人士參與。

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