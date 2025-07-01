涉詐助理費 藍高市議員黃紹庭 判2年緩刑5年

國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費，徒刑兩年，緩刑五年。（資料照）

2025/07/01 05:30

〔記者蘇福男、王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市議員黃紹庭涉嫌浮報助理費，高雄地檢署起訴黃紹庭夫婦及十二名助理，高雄地方法院昨天下午依貪污治罪條例利用職務詐取財物罪，判黃徒刑兩年，緩刑五年，褫奪公權三年；葉姓人頭助理因拒不認罪判刑三年，為全案量刑最重的被告。

對於判決結果，黃紹庭表示，所有費用都用於公帑、絕沒中飽私囊，會跟律師商議後續如何捍衛權益；國民黨高市黨部則強調尊重判決，黨紀部分會交由考紀會研議。

請繼續往下閱讀...

黃紹庭身兼國民黨中常委，被檢方指控長期詐領助理費，檢調去年九月廿六日收網前一刻，黃搭機跑到中國，三天後才回國投案。黃當時自錄影片澄清沒有詐領助理費，被檢方聲押獲准後才坦白，並繳回一四五五萬餘元犯罪所得，高雄地檢起訴黃紹庭夫婦及十二名助理，檢察官認為他已坦然認錯，建請法院從輕量刑；起訴後法官諭令黃一五○萬元交保。

檢方起訴書指出，黃紹庭二○一四年十二月當選高雄市議員，連任三屆，期間用妻子及十二名助理名義，填載不實文件向高雄市議會辦理申報，等議會撥款後，再交代助理提領並交由黃統籌運用或存入指定帳戶，以支應私人或服務處的開銷，犯罪所得高達一四五五萬餘元，惡性重大，且於查緝之初散播不實訊息混淆視聽，但考量他犯後坦承犯行，並配合指證共犯，且主動繳回犯罪所得，建請法院從輕量刑。

高雄地院昨天下午宣判，依公務員共同犯利用職務機會詐取財物罪（成立三罪），各判處黃紹庭有期徒刑一年十月、褫奪公權三年，應執行有期徒刑兩年，並諭知緩刑五年，且應提供二四○小時義務勞務及向公庫支付一五○萬元；另葉姓人頭助理審理時拒不認罪，依法判刑三年。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法