賴憲政說引在野批判》綠批藍白歪樓 不敢面對真相

國民黨主席朱立倫昨晚出席「反惡罷 戰獨裁」政策說明會桃園龜山場，為第一選區立委牛煦庭站台，呼籲民眾投下不同意罷免。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/01 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨、鄭淑婷／綜合報導〕總統賴清德前天提出團結國家「十講」第三講「憲政體制」，國民黨批評錯亂事實、錯換觀念，民眾黨更指賴對憲政民主認識淺薄。立法院民進黨團幹事長吳思瑤反擊說，藍白跳腳、歪樓只是不敢面對真相，在野黨就是想方設法透過移花接木曲解賴總統團結十講的原意。

賴清德前天的第三講觸及「五五憲草」及「一九四六年通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加」等語，引發在野黨批判。

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朱為牛煦庭站台 批賴要翻桌重選

國民黨主席朱立倫昨晚出席「反惡罷戰獨裁」政策說明會桃園市龜山場，為立委牛煦庭站台。朱抨擊賴清德沒資格講憲法，賴在參選總統時曾說中華民國的憲法是最大災難，事實也證明他是毀憲亂政的總統，最大信念是要台灣建國、台灣民族、台灣新憲法。

朱也直批賴是獨裁者，正在用最小的民主毀滅最大的民主，說白話就是要「翻桌重選」，企圖用廿五％的民意來通過罷免案，因此呼籲民眾七月廿六日站出來投下不同意罷免。

民眾黨主席黃國昌批評，總統對中華民國憲法的理解及詮釋，從事實到觀念錯得一塌糊塗，賴對憲政民主的概念認識的淺薄，完全凸顯賴個人想要專制、獨裁，想要他所掌控的行政權，不受國會任何監督制衡所展現的言行。

對於藍白的抨擊，吳思瑤反駁表示，不管是五五憲草或中華民國制憲大會，台灣主體民意都並未實質參與，所謂的制憲代表也僅是「被代表、被指定」，藍白跳腳、歪樓只是不敢面對真相。

她強調，若台灣真的是獨裁國家，怎麼可能有公民發動罷免行動、藍白立委肆無忌憚對國家元首進行抹黑潑糞？在野黨要戰獨裁，就勇敢向中國說不，而這也是賴總統啟動團結國家十講，從一開始就不斷要告訴國人的事，「我們最主要的敵人、境外敵對勢力就是獨裁中國，不接受這種非民主的獨裁國家罷免台灣」。

罷團遭恐嚇 綠：中國極可能已出手

對於近日罷團領銜人、政論節目主持人遭黑道威脅恐嚇事件頻傳，國安單位研判相關事件背後恐有中共教唆，吳思瑤昨研判，中國極有可能已經出手，民進黨團將持續要求檢調機關強力執法、調查。

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