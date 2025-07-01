控違行政中立及涉誹謗》罷團將檢舉、提告張麗善及丁學忠

民進黨秘書長林右昌昨赴雲林口湖，參與罷免國民黨立委丁學忠的拔釘行動，並到下崙黃昏市場掃街。（民進黨提供）

2025/07/01 05:30

〔記者李文德、陳昀／綜合報導〕公民團體「雲林拔釘 罷免丁學忠」指控，國民黨籍雲林縣長張麗善違反行政中立，利誘威脅地方公職人員簽「不同意罷免大聯盟」連署，國民黨立委丁學忠更在日前反罷免總部成立大會上散布污衊罷團志工成員的謠言，罷團將依法檢舉、提告。

罷團發言人露西歸表示，張麗善多次運用縣府資源明示或暗示反罷免立場，並成立「不同意罷免大聯盟」，要地方公職人員加入連署。罷團日前接獲虎尾民眾爆料，某里長因不挺就遭嗆：「想要什麼補助再說。」張麗善意圖透過資源與預算壓力，迫使地方民代表態，嚴重違反「公職人員選舉罷免法」第五十條「行政中立」與第一一○條第三項規定。

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露西歸更指控，丁學忠日前舉辦「反罷免總部」成立大會時，引述縣議員黃文祥話語指出，拔釘志工「北港一天三千元、麥寮兩千元」，更揶揄「怎麼白天都不用上班」？

露西歸氣憤指出，志工很清白，絕對禁得起檢視，沒有任何證據就潑髒水，不僅污衊志工，更想把公民團體抹黑成「利益導向」，已嚴重損害其社會名譽，涉犯刑法「誹謗罪」與「選罷法」意圖使罷免不成立，上述兩件情事已委託律師，將依法提告、檢舉。

丁學忠表示，提起訴訟是公民的權益，尊重罷團決定，讓司法還原真相；張麗善說，邀各級民選公職人員加入「不同意罷免大聯盟」，是為了捍衛憲法賦予人民的參政權，不應被操作為政治鬥爭。

民進黨秘書長林右昌前天赴雲林口湖，聲援罷免丁學忠的「拔釘行動」，並到下崙黃昏市場掃街。林表示，國民黨散播「民進黨選輸不甘心才提罷免」的謠言，但民團發起罷免，是因為丁學忠跟著黨團總召傅崐萁作惡，推動無數毀憲亂政、親中投共、削弱國安與掏空台灣的法案。

林右昌指出，雲林和花蓮同樣都是被壓迫、威脅最嚴重的罷區，但相信再怎麼困難，也不會比當初國民黨戒嚴威權的年代更困難，民進黨所有黨公職會做公民團體最堅實的後盾，與公民同行，全力挺到底。

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