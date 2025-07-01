蕭美琴遭中國威脅事件》罷團將提聲明 要求各黨回應

副總統當選人蕭美琴遭中國威脅事件，罷團昨開記者會指出，將提出聯合聲明，要求各政黨回應，作為七二六罷免投票的依據。（記者陳逸寬攝）

2025/07/01 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕捷克軍情局證實，中國去年三月密謀駕車衝撞我國副總統當選人蕭美琴座車未遂，不料國民黨立委廖先翔近日在直播節目戲稱「有點遜」，引發輿論譁然。反共護台志工聯盟昨與罷免團體召開記者會，嚴正譴責廖先翔對副總統及台灣國家尊嚴的羞辱，並同步預告全台卅一個罷團將提出聯合聲明，要求各政黨回應，作為七二六罷免投票的依據。

痛批廖先翔戲謔態度

與中共「心靈相通」

聯盟發言人小花表示，中國駐捷克人員對副總統蕭美琴跟監並企圖追撞，是恐怖攻擊行動，感謝國際上許多民主國家第一時間聲援台灣，但令人痛心的是，台灣內部竟有立法委員非但不譴責中國，反而替中共發聲，甚至用戲謔態度說出「有點遜」；她質疑，這些立委是否站在台灣的立場？對於國家副元首受威脅竟採取如此輕蔑態度，已讓人確定藍委是泯滅良心的一群人，選民也將透過大罷免表達絕不姑息替敵對政權說話的立委。

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發言人婷婷也指出，上述國安危機，反映出中國長期打壓台灣外交、嚴密監控，就連副總統也不放過。廖先翔身為立委卻以戲謔心態看待此事件，名字若遮起來，根本看不出來是台灣的立委，她呼籲新北市選民認清廖先翔與中共「心靈相通」的本質，支持罷免行動。

政治工作者周立軒（周軒）表示，國際上多個民主國家及國會議員皆已嚴正譴責中國的國家恐怖主義行為，且經各大國際媒體報導，但廖先翔及國民黨、民眾黨部分立委卻未明確譴責中國，反而質疑捷克政府。卅一個罷免團體正在草擬聯合聲明，要求台灣各民主政黨表態，並將作為七月廿六日罷免投票的重要參考。

至於聯合聲明的訴求，周立軒說，公民罷免團體對廖先翔的言行感到非常憤怒，因此要求台灣內部政治人物對此重大事件有所表態，並盼藉此呼籲民主陣營國家持續與台灣站在一起，向他們的聲援表達感謝。

針對廖先翔的表現是否拉高個人仇恨值，周立軒說，廖某種程度是被同黨立委徐巧芯利用了，但他後續在網路上質疑新聞真實性，嗆聲選民、網友，完全是用一種鄙視的態度在看台灣人民，絕對會讓他被罷免的機遇提升不只一個檔次，甚至會連動到所有卅一席國民黨被罷免的立委。

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