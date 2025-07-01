葉霸忍著腳痛掃街 盼催出罷傅同意票

花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）雖然右腳不方便，昨仍返回瑞穗跟著罷團一起徒步掃街。（記者王錦義攝）

2025/07/01 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁預計在七月廿六日投票，罷傅團體近日密集的以站街口、掃街、客廳會的方式爭取同意票，花蓮退休老師葉春蓮（葉霸）昨下午返回故鄉瑞穗，與五十多名銀髮族組成千歲罷免團徒步掃街，高喊「大家一起挑，力量就不一樣」，把「傅崐萁們」全部罷掉，把國家安全重新要回來。

與銀髮族組千歲團站出來

葉霸右腳退化、疼痛，但最近不是跟著罷團站街頭，就是跟罷團苦行。葉春蓮說，「量力而為，如果還能動，為了國家，罷免前每一天都很珍貴，我們不能失去國家，不能讓中共接管，努力的一起來做」，「傅崐萁是怎樣的人相信已經被看破手腳，帶著許多潛伏在台灣的共匪，一起搗亂我們國家、顛覆我們的國家，我已經老了，但看到學生們、年輕人、小孩，淪落到被共產黨統治，情何以堪，絕對不能說『讓共產黨統治看看』。」

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葉春蓮說，「我一直堅持下去就是為了台灣、為了國家」，這次罷免不是為了黨派，是為了台灣，今天這麼多家鄉的銀髮族站出來，「瑞穗的銀髮族在二階段衝出六百多張連署單，讓我眼淚都要流出來，瑞穗的鄉親還有記得我這個已經變老的孩子」，銀髮族還可以做很多事情，不是只坐著乘涼，愛國心不落人後，保護國家的責任在於每位台灣人。

對於傅崐萁今天與國民黨主席朱立倫等人在花崗山中正體育館舉行反罷免宣講，葉春蓮說，那裡是她被傅崐萁「排除」出去的難過地點，昨繞進去看已排滿椅子，她跟工作人員說：「在這裡的人，不管是台上的人、台下的人都是我們的同胞，都不是我們的敵人，大家各自有想法不同，可以有不同的支持對象，但我們的敵人是在海峽對岸。」

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