（新北）另類路跑 雙和罷團細數張智倫看板

雙和罷團發起看板路跑，凸顯資源不對等現況。（記者陳奕劭攝）

2025/06/30 05:30

凸顯「不對等民主風景」 每站玩闖關 詼諧宣傳罷免訴求

〔記者陳奕劭、王錦義／綜合報導〕新北市中和國小操場外圍一處建物懸掛支持國民黨籍立委張智倫的反罷免布條，家長質疑強迫國小學童「被政治宣傳」，發起罷免張智倫及永和區藍委林德福的「雙和罷團」，昨天清晨五點半舉行「看板路跑」活動，希望凸顯「不對等的民主風景」；張智倫則由新北市長侯友宜陪同掃街，宣傳「出門投不同意罷免票」。

請繼續往下閱讀...

志工背後張貼「七二六罷免成功日曆」，從張智倫與新北市議員陳錦錠服務處起跑，經過華新街與興南路二段路口、捷運南勢角站四號出口、捷運中和站等地點，每經過一站志工須配合闖關遊戲唱歌、跳舞，詼諧宣傳罷免訴求。

藍營立委資源多 雙和掛看板達30面

雙和罷團表示，雙和地區逐漸被密集的反罷免看板包圍，估計張智倫、林德福已掛出卅面看板，相較罷團沒有資源，只能仰賴居民和志工舉牌宣傳，為了凸顯「不對等的民主風景」，罷團選擇邊跑邊數看板，希望讓更多人看見這場選舉的資源落差，展現人民憤怒與堅定的罷免決心。

在終點站為志工打氣的民進黨發言人吳崢指出，張智倫家族擁有上百筆土地與建案，「看板路跑」彰顯張家的財力，個人與家族有很多財產不是問題，但若運用立委與議員的職權協助家族擴張財產，即涉及利益迴避問題，盼選民檢驗，七月廿六日投下同意罷免票。

侯友宜陪同 張智倫南勢角市場掃街

張智倫昨天與侯友宜到南勢角市場掃街，向民眾請託出門投下不同意罷免票，獲得支持者相挺，有人高呼「反惡罷」、「台灣不能一黨專制」，攤商也分別送上火龍果、蘿蔔、鳳梨等蔬果祝福，一行人高喊「市長加油」、「張智倫加油」、「七二六不同意罷免」等口號。

王義川吉安掃街 攤商3天免費挺罷免

另外，民進黨籍立委王義川、前立委陳柏惟昨到花蓮聲援罷免國民黨籍立委傅崐萁，王義川下午先到吉安黃昏市場掃街，有攤商高喊：「罷免通匪立委，三天免費」，被提醒不能違反選罷法，老闆霸氣回應：「二十元的雞蛋糕沒有賄選嫌疑啦！」，主要是希望民眾踴躍參與投票。

對於傅崐萁陣營將罷免投票拉高為藍綠對決，王義川說，「傅崐萁搞不清楚狀況」，這次發動罷免的是公民團體，選票上沒有民進黨的名字，也沒有任何民團的名字，「只有罷免傅崐萁」。

罷團「微光花蓮」公民「子鈴」說，罷免傅崐萁不是因為仇恨，是要讓孩子知道政治需要負責任，民意代表不能只顧自己的利益著想，這是花蓮人的花蓮，不是傅崐萁的花蓮。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法