要醫民主之弊 唯有更民主 賴：公民直接民權 守護國家

賴清德總統昨在新竹市發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」時，強調要醫治民主之弊，唯有更民主；而更大的民主除了憲法法庭的判決，還有公民的直接民權。（記者蔡彰盛攝）

2025/06/30 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕賴清德總統昨在新竹市發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」時，強調要醫治民主之弊，唯有更民主；而更大的民主除了憲法法庭的判決，還有公民的直接民權。

批立院通過法案竟被判違憲 「當12年立委沒見過」

請繼續往下閱讀...

賴表示：「我當過立法委員十二年，沒有看過立法院會通過一個法律，竟然被判決違憲，而且侵犯了那麼多院的憲法職權。」立法院沒有反省，後來又分別通過「財政收支劃分法」、「憲法訴訟法」、「公職人員選舉罷免法」、「警察人員人事條例」等修正案、中央政府總預算等，「過半的在野聯盟在立法院的表現有沒有符合社會的期待？」

他引述諾貝爾和平獎得主勞拉．珍．亞當斯所說「醫治民主之弊，唯有更民主」。然而什麼是更大的民主？他認為，首先是憲法法庭的判決，讓五院知道其權限在哪裡，我國的憲政體制會更鞏固；另一個就是公民的直接民權，因為台灣社會潛藏著一股非常珍貴的公民力量，每次在國家危急、有需要的時候，這股珍貴的力量就會出現。

台灣社會潛藏珍貴公民力量 每當國家危急時就會出現

賴細數，一九九○年野百合學運推動台灣民主發展；二○○八年野草莓運動抗議海協會長陳雲林訪台，當時代表國家的總統自稱區長；二○一四年太陽花學運反對兩岸服貿協定；去年青鳥行動、今年大罷免要恢復國家秩序，阻止共產黨併吞，守護國家。

賴表示，很多公民運動者都是上班族、學生、家庭主婦，沒有政黨能主導及阻止，大家都是為了國家安危站出來，根據憲法賦予直接民權，這是深化台灣民主、守護國家的運動，也會決定未來國家發展方向。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法