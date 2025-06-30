冷眼集》陳儀核定的制憲代表

賴清德昨提及當年在中國制憲時，台灣沒有派員參加，一直到前後七次修憲，台灣人民才是修憲的主體，被在野黨批評搞錯歷史。總統府發言人郭雅慧回應，賴總統原意是，「五五憲草」或一九四六年所通過的「中華民國憲法」，所謂的制憲代表，僅由當年省參議會選任，未經過台灣人民普選產生。（圖由總統府提供）

2025/06/30 05:30

記者鄒景雯／特稿

賴總統的團結國家「十講」昨天進行到第三講「憲政體制」，演講中觸及「五五憲草及一九四六年通過的中華民國憲法，台灣沒有派員參加」等語句，立即引發在野黨批判。這段不出於原稿的「即興發揮」，由於表達地不夠精確，無謂提供了偏離議題焦點的素材，十分可惜，今後實有避免之必要。不過，藉由此次爭議的討論，大家不妨重新複習一下那段尷尬的歷史。

一九三六年由國民政府所公布的「五五憲草」，基本上是由中國國民黨所主導的版本，它的主要特色之一就是五權架構，有別於以三權體制為本的其他憲草。這個版本產生的當時，台灣正值日治時代，其與台灣確實毫無關係，也沒有具體的參與。到了一九四六年，由制憲國民大會於南京通過「中華民國憲法」時，台灣已經於前一年，即一九四五年，因為日本的戰敗，蔣介石奉盟軍之命接管台灣，因此制憲的過程與台灣產生了連結。

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所謂的連結，其實是戰後動亂未平的產物，不論是戰勝的一方或戰敗的一方皆然。在中國方面，國民黨全力推動召開的制憲國民大會，並未取得共產黨與民主同盟的祝福，紛紛選擇缺席，拒絕背書。至於同時間的台灣，則被分配到十八個制憲國代的名額，這些名單是由台灣行政長官公署核定後，再由台灣省參議會投票通過定案，並非人民直接選出，而制憲代表名單中有八位即是參議會的議員，接收過程屢屢爆發官民衝突的陳儀是當時的行政長官。制憲代表之一的花蓮張七郎先生，後來在一九四七年的二二八事件中，與兩個兒子一起遭到國民黨軍隊的莫名逮捕逕行槍決，更是無法名狀的悲劇。

相對於台灣至少有個形式上的間接選舉，當年其他「中國各省」幾乎沒有任何地方有按照規定來產生制憲代表，更不要談有多少民主選任的程序。由此湊足了二○五○人，便成為制憲國民大會的全部成分。不僅如此，由台灣出發前往南京與會的所謂制憲代表，從十一月十五日出席開幕，到十二月二十四日完成二讀，幾乎沒有留下實際的發言紀錄；因為他們所討論的中華民國憲法版本是大中國的制度設計，與台灣一點關係也沒有，可以想見這群人要如何置喙？即使不是樣板代表，憲法全文什麼都有，卻竟無出現「台灣」二字，即可說明了很多事，根本無需徒增爭辯。

歷史事實的精確度的確很重要，要談，就全部攤開來談，只講一點，不可能周全，既無法自證有念書，也容易搬石頭砸腳，無助歷史認識。

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