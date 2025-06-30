賴「團結國家十講」第三講》中華人民共和國不是中華民國的祖國

賴清德團結十講重點

2025/06/30 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕賴清德總統昨在新竹市參加獅子會感恩餐會時，發表「團結國家十講」中的第三講「憲政體制」，特別強調中華人民共和國不是中華民國的祖國，中國沒有擁有台灣，很多藝人在中國謀生不易，會被壓迫去說中國就是祖國，這是不對的，中華民國已經一一四年了，中華人民共和國才七十年左右，中國不可能是中華民國的祖國，希望大家一定要認清。

中刻意混淆台人國家認同

他提到，當前中國對我國安五大威脅，不只文攻武嚇，還有對我國家主權威脅，在國際社會宣傳台灣是中國的一部分，滲透國軍間諜活動威脅。他說，中華人民共和國不是中華民國的祖國，卻每次利用機會刻意混淆我國人民的國家認同，甚至很多藝人謀生不易，會被壓迫去說中華人民共和國就是祖國，這是不對的。

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他進一步表示，中國每一次天災地變，台灣都捐款，但是中國利用台灣的善意交流的機會，進行統戰滲透，且中國藉「融合發展」吸引台商、台青，現在中國經濟出現問題，當然我們希望他們能順利過關，但是不應該刻意塑造可以幫助台灣年輕人、企業家可以去發展。

他指出，七大工業國領袖會議近幾年每次都發表公開宣言，反對武力改變台海現狀，因為台海穩定是世界安全與繁榮的必要元素，中國問題不是單純台灣問題，而是國際社會關注的問題，希望國人團結合作，期盼在憲法法庭的正常運作，與社會大眾高度參與之下，讓國家憲政體制回復正常，團結一致，守護台灣，這是他的責任及使命。

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