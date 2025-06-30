賴要黨與公民守護國家》蔣：民進黨是最大詐騙集團 綠批藍從來不自我檢討

台北市長蔣萬安陪同國民黨立委李彥秀到內湖737市場宣傳反霸免，受訪痛罵「民進黨就是最大的詐騙集團」。（記者田裕華攝）

2025/06/30 05:30

〔記者孫唯容、羅國嘉、陳昀／綜合報導〕大罷免進入倒數廿六天，總統兼民進黨主席賴清德宣示「民進黨要與公民同行守護國家」、「要醫民主之弊，唯有更民主」，被國民黨台北市長蔣萬安指「民進黨不演了，是最大的詐騙集團」；民進黨則反批，國民黨口中的「反罷免」，事實上是「從來不知道自我檢討」，更只是針對民進黨的民代進行「報復式惡罷」。

賴清德於民進黨全代會時宣示「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」，蔣萬安昨天出席國民黨立委李彥秀、徐巧芯反罷活動，受訪時開酸，民進黨就是「最大的詐騙集團」，一開始都推給公民團體，找各種理由、藉口來罷免在野黨立委，現在完全「不演了」，站出來第一線全力推動，七月廿六日一定要出來投不同意罷免。

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台灣民眾黨主席黃國昌昨受訪表示，大罷免本就是民進黨發動的，賴清德終於不再扭捏作態、遮掩，並喊話民眾七月廿六日投下不同意票。

對於藍白的批評，民進黨指出，國民黨所有的報復，都因為抄襲、造假、死亡連署而沒得逞，面對基層幹部紛紛被羈押、被起訴的事實，朱立倫卻裝死到底。「請問國民黨拿什麼臉，要求公民挺你們的不同意罷免？是要公民跟你們一起挺抄襲、挺造假、挺違法嗎？」

府：當年制憲代表 未經台灣人民普選

另外，賴清德昨發表「團結國家十講」第三講時，提及當年在中國制憲時，台灣沒有派員參加，一直到前後七次修憲，台灣人民才是修憲的主體，被在野黨批評搞錯歷史。總統府發言人郭雅慧回應，賴總統原意是，「五五憲草」或一九四六年所通過的「中華民國憲法」，所謂的制憲代表，僅由當年省參議會選任，未經過台灣人民普選產生；歷經由台澎金馬人民選舉產生的國民大會代表，完成七次修憲後，台灣人民才成為修憲的主體。

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