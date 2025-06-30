罷楊瓊瓔、江啟臣順利補件 台中6區完成拼圖

中三拒瓔補件達成率137%，志工高喊「讓楊瓊瓔畢業、大罷免大同意」。（記者蘇孟娟攝）

2025/06/30 05:30

一個都沒漏 志工激動落淚 期盼罷免全壘打

〔記者蘇孟娟、林哲遠／綜合報導〕罷免台中市國民黨立委楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」及罷免國民黨立委江啟臣中八罷團「一罷擊臣」，昨雙赴台中市選委會補件，其中「中三拒瓔」送件四七五五件，補件達成率一三七％，「一罷擊臣」送件三九五五份，達成率更達一六○％。由於中二罷免顏寬恒已完成補件，一旦三區補件中選會審核通過，台中六席藍委將全數進入三階罷免，有志工當場激動落淚，期盼罷免「台中全壘打」。

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楊、江籲支持者終止惡罷

楊瓊瓔與江啟臣昨表示尊重罷團，但也呼籲支持者投不同意罷免、終止惡罷。楊表示，台灣正面臨國際經貿挑戰，大家需要團結奮鬥，而非撕裂、仇恨；江則回應，他始終站在第一線，關心基層的聲音，相信每一位努力生活的人，都值得被看見、被支持。

罷團「中三拒瓔」二階連署須補件三四六四件，也是台中市三個須補件選舉區中，唯一須補件逾三千件的罷團。副發言人Amy說，補件初期常一整天只收到個位數，有時甚至連一張也沒有，昨日送出四七五五件，讓志工激動落淚。Amy說，罷免行動是抗議政治人物不當行徑也是民主具體展現，籲大家站出來投下同意罷免。

中八「一罷擊臣」罷團領銜人廖芝晏說，中八區須補件二四六五份連署書，交件前夕有來自全國的五百名志工的助攻，光廿八日就一口氣收到逾千份連署，昨日順利送出三九五五份連署書，讓台中大罷免「最後一塊拼圖完成」，她激動地說，「中八重生的機會到了」。

廖芝晏指出，台中藍委包括顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣、中四廖偉翔、中五黃健豪及中六羅廷瑋等六人，早就排好接班梯隊、佔好城池，等著配合中共侵略台灣，籲選民攜手在三階投票投下同意罷免票，一起守護得來不易的民主；被點名的各藍委也多次表示綠營故意抹紅，已分別投入反罷免活動，呼籲支持者出來投下反罷免票。

另外，國民黨立委傅崐萁等廿四人、停職中的民眾黨新竹市長高虹安的罷免案，將於七月廿六日舉行投票。至於其餘需補件的七件立委罷免案，包括已送件逾三週的國民黨立委馬文君、游顥罷免補件案，南投縣選委會已審查完畢，中選會預定本週展開相關徵詢作業，最快將在七月十八日宣告是否成案與投票日期；至於台中顏寬恒等五案也在本週陸續補件，待地方選委會審查。

中八罷團「一罷擊臣」順利補送件3955份連署。（記者蘇孟娟攝）

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