「基隆絕沛」 志工與反罷民眾交鋒

「基隆絕沛」籲民眾出來投同意罷免票，一位婦女拿手機與志工互相錄影蒐證。（記者俞肇福攝）

2025/06/30 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免國民黨基隆立法委員林沛祥的民團「基隆絕沛」，昨天下午到仁二路公車循環站透過麥克風與民眾互動發面紙，呼籲民眾出來投同意票罷免，引來支持林沛祥的民眾不滿，雙方隔空交火，還有婦女拿起手機錄影，「基隆絕沛」志工也反錄影，錄影大約十餘秒後，婦女要搭的公車進站，婦女轉身掉頭排隊上車，沒有衝突發生。

雙方都拿手機錄影

「基隆絕沛」提案領銜人陳青逸表示，昨天早上分別到七堵區南興市場、安樂區安樂市場，下午轉往公車循環站的廣場發面紙，透過麥克風宣揚呼籲民眾七月廿六日出來投票；多數民眾均十分理性，在安樂市場時因為天氣越來越熱，有熱情支持者主動買飲料，要志工多喝水以免中暑，讓志工頗為感動。

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不料，陳青逸在向記者描述過程時，前方廿公尺處，聽到候車亭有民眾在跟志工隔空爭辯，「基隆絕沛」志工、網紅皮筋兒透過麥克風說「前民政處長張淵翔已經向檢方認罪，透過登入戶政系統查詢民眾資料，是為了寫罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪的連署…」，一旁支持林沛祥的民眾反擊說「張淵翔是張淵翔」、「林沛祥是林沛祥」等字語。

還有一位婦女拿起手中的手機，走到陳青逸面前當眾錄影蒐證，陳青逸不甘示弱予以反蒐證錄影，雙方各自拿著手機展開錄影蒐證，「基隆絕沛」另位男性志工也加入錄影行列，形成「基隆絕沛」二位男性志工拿手機對上了那位婦女，三個人持續繞小圓圈錄影，宛若武林高手過招對峙畫面，現場民眾還有人掩不住偷笑「這是武俠連續劇高手過招嗎？」當婦人要搭乘的公車駛進站時，婦人隨即放下手機，轉身快步走向公車，沒有衝突發生。

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