合體藍委 蔣萬安、侯友宜接力陪掃街

台北市長蔣萬安陪同國民黨立委李彥秀，在市場拜票宣傳反罷免。（記者田裕華攝）

2025/06/30 05:30

〔記者何玉華、劉詠韻、孫唯容／台北報導〕台北市國民黨五名立委面臨罷免投票，王鴻薇邀來新北市長侯友宜到謙和市場掃街，再遇民眾嗆聲「亂搞啦，同意罷免」、「舔共立委」；台北市長蔣萬安連兩天與國民黨立委合體，昨先陪李彥秀掃街，下午再參加徐巧芯的問政說明會，連兩天與徐巧芯同台，他坦言「氣勢很低迷」，並說「守住徐巧芯，就是守住蔣萬安最重要的戰友」。

侯友宜呼籲民眾積極參與投票，兩人沿途向攤商握手、催票，有民眾熱情支持，也有民眾不滿高喊「亂搞啦，同意罷免」、「舔共立委」，場面一度尷尬。

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蔣萬安繼週六合體賴士葆、羅智強、王鴻薇、徐巧芯，昨上午陪李彥秀掃市場，下午再參加徐巧芯的問政說明會，兩場都展現高人氣，吸引民眾拿手機搶拍、要簽名，但因大批圍觀人潮，在市場也引起部分民眾抱怨「這樣怎麼買菜」。

蔣萬安連續兩天與徐巧芯合體，不斷誇徐巧芯問政成績，但也坦言「現在氣勢很低迷」，唯一的機會是手中的選票，呼籲支持者七月廿六日一定要出門投不同意罷免票，「守住徐巧芯，就是守住蔣萬安最重要的戰友」。

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