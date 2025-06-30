街頭肉搏戰 北市綠民代籲「罷免投同意」

北市議員顏若芳於長春市場合體罷團，催同意罷免票。（取自顏若芳臉書）

2025/06/30 05:30

批藍委密會中國政協主席未說明 對國家不忠誠 對人民不負責

〔記者何玉華、劉詠韻／台北報導〕國民黨推動罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶未成案，「雙吳」擺脫國民黨的罷免糾纏，跨區全力協助罷免團體宣傳，昨天分進合擊直攻台北市長蔣萬安本命區（中山、北松山）選出的立委王鴻薇，吳思瑤合體罷團「山除薇害」首度到北松山的武昌市場掃街，吳沛憶與市議員林亮君深入濱江市場，不斷呼籲民眾七月廿六日出門投票，都遇到支持者主動上前喊加油，高聲表示「當然要罷免」。

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吳思瑤、吳沛憶分進合擊 攻蔣萬安本命區

吳思瑤面對攤商，主動介紹自己並說是首度到武昌市場拜票，提醒七月廿六日出來投同意罷免票，有熱情的攤商拉著她的手直說「一定要罷免傅崐萁、王鴻薇」，也有人奉茶給她解渴；吳沛憶與林亮君到濱江市場掃街，遇到不少上了年紀的民眾主動上前打氣、要求合影。

林亮君︰用選票讓不適任者離開立委位置

林亮君說，距離投票日不到一個月，接下來每週都會到各市場拜票，也呼籲全台有罷免的選區，民眾都要記得返鄉投票。她說，許多國民黨立委已讓人忍無可忍；「法案可以擋、預算可以刪，但是要講道理，不能不明就裡」，也不能為了政黨的意識形態。並指藍委過去一年頻繁前往中國，跟中國政協主席、兩岸統一促進會會長王滬寧密會，面對民眾質疑談了什麼，至今沒有給國人交代？

林亮君說，台灣只有一個，民眾希望守護自己的國家、家鄉，不管是國防安全，或有立委到中國跟統戰高層見面，人民有權知道談了什麼；若這些立委們不願說明，對國家不忠誠，對人民不負責，人民自然會用選票讓他們離開立委的位置。

顏若芳為「山除薇害」宣講 簡舒培市場掃街

民進黨台北市議員顏若芳也與「山除薇害」到長春市場宣講，對藍、白陣營批評總統賴清德指示支持公民團體罷免行動，顏若芳與林亮君都強調，民進黨自創黨至今，都與公民站在同一陣線，不是輸不起，是為了守護國家。民進黨不一定衝在第一線，但始終是作為台灣人民最堅實支持的政黨，與人民同行。

此外，國民黨立委羅智強、賴士葆所在的大安區、文山區，被視為藍軍的鐵票區，民進黨議員簡舒培團隊昨早到木柵市場掃街宣傳，分送新製作的文宣面紙，簡舒培說，一面是罷免大安區羅智強、一面罷免文山區賴士葆，「一兼二顧」一次打包兩位不適任立委。

立委吳沛憶與台北市議員林亮君到濱江市場掃街，宣傳投同意罷免票。（記者田裕華攝）

立委吳思瑤與罷團「山除薇害」成員，29日前往台北市武昌市場，宣傳投同意罷免票。（記者方賓照攝）

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