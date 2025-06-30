綠營事前揭露、加速澄清 對抗中國反大罷免認知戰

民進黨新聞部主任吳崢（記者陳奕劭攝）

2025/06/30 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免第三階段起跑，輿論戰攻防隨之升溫。民進黨預判在罷免投票前，來自中國的境外境內協作、一條龍式認知作戰將是主要挑戰，黨內採取「事前揭露預防」與「加速澄清」並行的策略，包含提前預警、訊息整合，並透過圖卡與短影音等多元形式進行闢謠。

民進黨新媒體中心主任阮俊達受訪指出，此類認知作戰模式為境外發動，再由境內親中媒體或特定政治人物跟進，包括網紅陳之漢訪中、立委沈伯洋相關議題都是類似動態。要特別警覺的是，七月可能面臨關稅談判結果、以及漢光演習，在經貿與國防的重要時刻，中國恐怕會系統性操作疑美論、棄台論、乃至疑賴論，而台灣內部特定勢力也會跟進。

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至於如何應對？阮俊達不諱言，任何澄清或查核難以趕上假訊息的傳播速度，因此將更著重事前的揭露與預防，例如黨部與罷團協作成立網站闢謠專區，盼假訊息出現前就提醒可能的操作手法，同時提供相關資訊。在澄清方面，將加速整合府、院、黨團隊的闢謠資訊和圖卡，並錄製短影音及網路節目澄清。

將辦更多空陸戰活動號召民眾

民進黨新聞部主任吳崢也表示，國民黨非常恐慌、抹黑公民運動，民進黨將陸續舉辦更多空戰宣傳及陸戰活動，大罷免二階累計超過一二○萬人簽下連署書，持續號召更多台灣人上街頭，發出對藍白毀憲亂政的怒吼。

此外，藍營指控公民團體的無效連署份數超過十五萬份，並質疑檢方何時搜民進黨部。民進黨立委王定宇駁斥說，因為不知道第一階段連署有誰被剔除，所以罷團呼籲一階有連署的民眾，二階也要再連署，重複部分因此列為無效份數，這跟國民黨偽造文書完全不一樣。

林俊憲︰藍營再胡說 罷免燒更旺

民進黨立委林俊憲也強調，國民黨應好好面對作弊造假狀況，不要以為撿到寶就胡說八道，否則會讓罷免的火愈燒愈旺，甚至讓民眾更加認定「非罷不可」。

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