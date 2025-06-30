官員：中共干預罷免 動員台商投票

（取自許淑華臉書）

2025/06/30 05:30

經濟下行 動員能量大不如前

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委七月廿六日將舉行投票，中國國台辦日前聲援國民黨，痛批民進黨當局無所不用其極打壓在野政黨，變本加厲製造「綠色恐怖」，希望廣大台灣同胞堅決反對。知情官員受訪表示，中共可能動員台商回台投票，但動員能量將不如以往。

我官方掌握，為打擊罷免團體及提案領銜人，中共日前鎖定前聯電董事長曹興誠與中國籍女子的桃色風暴，進行人格抹滅的政治攻擊。活躍於罷免活動的民進黨立委沈伯洋及沈父貿易公司，亦被香港中聯辦旗下港媒「大公報」抹黑「賺紅錢」，再由中國國台辦宣布懲獨，中共官媒、特定台媒和網紅跟進批判撻伐。

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值得注意的是，台灣政論節目主持人李正皓於六月十九日遭天道盟幫派份子攻擊，安全單位研判此暴力攻擊事件與大罷免有關，可能是中共背後唆使台灣黑幫份子所為，檢調正積極偵辦中。

熟稔中共統戰的官員表示，中共積極介入台灣政治，介入大罷免是必然的。種種跡象顯示，中共企圖干預罷免，從沈伯洋被中聯辦旗下港媒、中共官媒、國台辦聯手攻擊，就是最明顯的例子。

官員分析，中共赤裸裸企圖干擾台灣的憲政秩序，隨著罷免投票日將屆，台辦系統可能會動員台商回來反罷免，但近年中國經濟下行，幾波供應鏈的重整，許多台商早就已經離開中國，中共能動員的台商能量已大不如前。

中共金流影響罷免 成查察重點

官員研判，中國台商這幾年損失慘重，還有沒有大筆資金能挹注給要被罷免立委？當然若有中共資金進來台灣，要來影響大罷免，都會是查察重點。

他強調，從沈伯洋等人遭受中共一連串的攻擊，這些都是企圖影響民進黨的大罷免氣勢，要瓦解大罷免的聲量、聲勢，中共接下來還會使出更多招數，要來影響大罷免的行動。

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