「中國做壞事 國民黨不吭聲」 綠委：罷免嘟嘟好而已

國民黨立委廖先翔（資料照）

2025/06/30 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕捷克軍情局日前證實，我國副總統當選人蕭美琴去年出訪捷克時，中國外交官密謀衝撞其座車，國際社會對此紛紛提出譴責。民進黨立委昨指出，中國做任何壞事，國民黨連一句話都不敢吭，還質疑捷克軍事情報局釋出調查報告的時間點會傷害其罷免選情，簡直荒謬可笑，台灣人民發動的大罷免真的是「嘟嘟好」而已。

訕笑中國沒撞準 廖先翔「貽笑國際」

民進黨立委王定宇表示，經捷克調查，赫然發現整起行動是中國政府設計好的一起「特工示威性行動」，這不僅違反國際公約，也侵害捷克內政、侵害蕭美琴的人身安全，更是對台灣民選副總統的直接攻擊。現已有約三十個國家的國會議員發起聯署譴責中國，台灣政府也要求中國政府必須道歉、說明。

請繼續往下閱讀...

王說，國民黨不抗議中共違反國際法，不站在台灣民選政府的立場，反而把自己和中共綁在一起，去質疑報告釋出的時間點會傷害其罷免選情，好像中共等於國民黨一樣，簡直荒謬可笑，甚至國民黨立委廖先翔公開訕笑「中國太遜了，竟然沒有撞準。」這種態度不僅不適格，根本是貽笑國際。

徐巧芯要捷克交代「刻意搞混究責對象」

民進黨立委黃捷說，本案嚴重性不容小覷，美方已高度關注，除眾議院外交委員會、中國問題特別委員會均公開發聲關切，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）更嚴厲譴責，該暴力行為恐構成「國家恐怖主義」。

黃捷表示，反觀廖先翔還在嘻笑「中國很遜」、稱事件為「假新聞」，國民黨立委徐巧芯更刻意搞混究責對象，要求「捷克給交代」。她痛批，國民黨護航中共惡行，真的是台灣的悲哀。面對中共的侵略與滲透，台灣人必須同心對抗，七月廿六日（罷免投票）是非常關鍵的反共行動。「對國民黨說不，就是對中國說不。」

立法院民進黨團幹事長吳思瑤指出，美國眾議院外交委員會、中國問題特別委員會正式譴責中國預謀危害台灣副總統的安全，如果民進黨團在台灣立法院正式提案譴責中國暴行，並宣示加速推動「國安十法」以對抗中國，「藍白會支持嗎？敢支持嗎？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法