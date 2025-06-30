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    首頁　>　政治

    學者：中共恐鎖定卸任總統、政要出訪時出手

    副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自維特齊X）

    副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自維特齊X）

    2025/06/30 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年三月就職前出訪捷克，遭中國駐外使館人員尾隨，險釀車禍。學者分析，這是中共刻意為之的攻擊行動，未來可能鎖定卸任總統、我國政要出訪進行安全威脅。

    熟稔國安的官員昨受訪表示，此事是中共從上到下的策畫，還是中國駐捷克使館人員自行為之，目前無法判斷，這樣做沒有任何的實質好處。

    對於中共的跨境鎮壓，官員指出，中共以前常會製造一些騷擾，例如香港藝人何韻詩來台遭到潑漆，以及政論節目主持人李正皓近日遭到攻擊，背後都不單純，可能是利用台灣內部幫派份子所為，因為中共過去在香港經常這樣做。

    官員談及，中國會一些方式恐嚇民主派人士，但蕭美琴在捷克這件事，看不出中國真正用意，因為事件曝光後，反而讓中國在國際社會更丟臉而已。

    極限施壓測試 要讓外國不敢再邀

    中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛研判，可能是極限施壓測試，蕭美琴以副總統當選人身分訪問非邦交國，中共透過跟監、如影隨形、壓迫式跟車等舉措，無非想製造人身安全的壓力，也對邀訪國進行施壓，要讓其它國家不敢再邀台灣政要。

    王智盛分析，中共地下軍情單位會測試台灣的非邦交國家，對這種非法跟監、脅迫的容忍度。捷克是事發一年多，才對外揭露消息，這次對付蕭美琴方式，中共一定是故意的，經過這次演練、壓力測試，中共未來可能在其他國家如法炮製，鎖定前總統蔡英文或台灣政要出訪進行安全威脅。

    王智盛指出，捷克和國際社會強力批判中國是正確做法，否則中共地下軍情工作，在各國會更肆無忌憚蔓延，中共也經常利用在地僑胞，潛伏在當地的第五縱隊進行抗議、破壞。

    他強調，這次雖不是斬首行動，但中共確實是以國家機器，對台灣政要在第三國進行安全威脅，已不是單純跟監，而是蓄意追撞藉此威脅生命。這在過去極為罕見，代表中國正加大長臂管轄及執法權的擴張。台灣及各國須讓中國知道台灣對此零容忍，否則以後台灣重要的政要人士出訪，可能都會遭遇人身安全風險。

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