蕭美琴遭中國威脅事件 外媒關注

「衛報」報導引述蕭美琴X指出，蕭美琴感謝捷克當局確保她在訪問期間的安全，她不會因為中國的恐嚇而停止在國際社會為台灣利益發聲。（取自衛報X）

2025/06/30 05:30

〔記者黃靖媗／綜合報導〕中國近年來頻頻在國際社會伸出所謂「長臂管轄」，迭遭他國撻伐，現更指向台灣。副總統蕭美琴去年當選後，三月出訪捷克期間，中國外交官不只跟監騷擾施壓，更密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇，此事經捷克政府證實，許多國家政要紛紛聲援台灣並譴責中國行徑，包含英國衛報、路透，以及日本讀賣新聞、日本經濟新聞、NHK等國際媒體皆關注並報導。

英國衛報報導引述蕭美琴的推特內容指出，蕭感謝捷克當局確保她在訪問期間的安全，她不會因為中國的恐嚇而停止在國際社會為台灣利益發聲。

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路透報導也指出，捷克軍情局稱中國外交官與特勤尾隨台灣副總統蕭美琴，並計畫在她訪問布拉格期間，對她進行實體的威脅後，蕭說，她不會被中國嚇到。

美國新聞週刊（Newsweek）也以「捷克情報部門揭露中國計劃襲擊台灣副總統當選人」為題報導此事。

專為中國進行大外宣的黨媒環球時報英文版則以「中國呼籲捷克勿被台獨勢力挑釁及操弄」為題，稱捷克允許蕭等台獨強硬份子訪問，公然干涉中國內政，中方強烈不滿且反對。

除蕭美琴在捷克遭中方密謀衝撞受國際關注，中國去年則對台灣頒布懲戒台獨廿二條，今年則宣布懸賞「通緝」台灣資通電軍二十人，試圖恫嚇。

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