基隆絕沛、議員 大跳罷免舞

2025/06/29 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕距大罷免投票只剩廿多天，昨天週末假日，基隆市民進黨市議員和「基隆絕沛」志工，前往市場和夜市宣傳罷免案，可愛的扇子和面紙文宣品被搶光，呼籲民眾七月廿六日罷免投同意，反共更有力；國民黨立委林沛祥也到市場發濕紙巾，讓民眾大熱天清涼一下，林沛祥則喊出票投不同意，監督更有力。

市議員鄭文婷、陳宜、許睿慈等人和「基隆絕沛」志工，昨天分別到信義市場、基隆火車站南站廣場和八斗子夜市舉辦宣講，大跳改編自「台灣尚勇」的罷免舞，吸引許多民眾觀賞。

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鄭文婷說，「罷免舞不是表演，而是人民最草根的政治參與。」這場罷免行動不是以仇恨為號召，而是透過理性、創意與行動，讓更多人關注公共政策；民眾不是來看吵架，是用笑容與節奏說明問題、守護民主，呼籲民眾七月廿六日出來投票，讓不適任的立委為言行負責。

此外，基隆小英之友會前會長呂英世也到場助陣。他指出：「不能讓沒有承擔的立委繼續混下去，這不是政黨之爭，而是對民主價值的守護。」

林沛祥昨天也到信義市場拜票，並發送濕紙巾，他說，天氣炎熱濕紙巾正好可以派上用場，他呼籲民眾七月廿六日投下「不同意罷免」票，「反惡罷護基隆」、「票投不同意、監督更有力」，未來也會陸續舉辦宣講會。

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