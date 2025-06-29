藍白合辦反罷免 「大安強強滾」掃街

2025/06/29 05:30

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會議長兼國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽，廿七日拜會民眾黨主席黃國昌，互邀出席反罷免造勢，被視作藍白合體反罷免；「惡罷退散平安大會」第十八場宣講，昨天在台北市大安區登場，民眾黨籍前立委蔡壁如、歷史哥李易修主持，多名藍營議員及白營議員張志豪、市長蔣萬安輪番助講，力挺羅智強；罷免團體「大安強強滾」則主打親民、戶外路線，身穿背心騎乘自行車繞行大安區邊界遊行，踩出民主的每一步，同時提高能見度，費時約二小時。

「惡罷退散平安大會」為蔡壁如、李易修共同主持的節目，昨天與會者包含市長蔣萬安、國民黨秘書長黃健庭、藍委謝龍介、新黨議員侯漢廷、民眾黨議員張志豪，及與羅智強同黨籍的議員楊植斗、柳采葳、張斯綱、徐弘庭等人，現場約有四百人與會，放眼望去多為中老年人。

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「大安強強滾」昨天從公館台大出發，騎自行車繞行大安邊境一圈，吸引更多民眾投入罷免行動，同時宣傳七月二十六日出門投下同意罷免票。

罷團說，大安區屬於地理位置集中的都會型區域，選擇自行車，一方面是容易接近選民及可快速看見罷團志工的存在，另一方面，則是羅智強很喜歡散步，加上民主是靠著人民一步一腳印「踩」出來的，用腳踏車象徵「踩出民主的每一步，對抗他屈服的散步行為」。

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