為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    藍白合辦反罷免 「大安強強滾」掃街

    2025/06/29 05:30

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市議會議長兼國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽，廿七日拜會民眾黨主席黃國昌，互邀出席反罷免造勢，被視作藍白合體反罷免；「惡罷退散平安大會」第十八場宣講，昨天在台北市大安區登場，民眾黨籍前立委蔡壁如、歷史哥李易修主持，多名藍營議員及白營議員張志豪、市長蔣萬安輪番助講，力挺羅智強；罷免團體「大安強強滾」則主打親民、戶外路線，身穿背心騎乘自行車繞行大安區邊界遊行，踩出民主的每一步，同時提高能見度，費時約二小時。

    「惡罷退散平安大會」為蔡壁如、李易修共同主持的節目，昨天與會者包含市長蔣萬安、國民黨秘書長黃健庭、藍委謝龍介、新黨議員侯漢廷、民眾黨議員張志豪，及與羅智強同黨籍的議員楊植斗、柳采葳、張斯綱、徐弘庭等人，現場約有四百人與會，放眼望去多為中老年人。

    「大安強強滾」昨天從公館台大出發，騎自行車繞行大安邊境一圈，吸引更多民眾投入罷免行動，同時宣傳七月二十六日出門投下同意罷免票。

    罷團說，大安區屬於地理位置集中的都會型區域，選擇自行車，一方面是容易接近選民及可快速看見罷團志工的存在，另一方面，則是羅智強很喜歡散步，加上民主是靠著人民一步一腳印「踩」出來的，用腳踏車象徵「踩出民主的每一步，對抗他屈服的散步行為」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播