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    資源落差 李彥秀看板比罷團多5倍

    因為資源懸殊，港湖區罷免李彥秀看板明顯較少，與李彥秀反罷免看板差距約5倍。 （「港湖罷秀」提供）

    因為資源懸殊，港湖區罷免李彥秀看板明顯較少，與李彥秀反罷免看板差距約5倍。 （「港湖罷秀」提供）

    2025/06/29 05:30

    〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，台北市內湖、南港區選情激烈，不過在文宣資源上，國民黨籍立委李彥秀看板、布條等已超過五十面，反觀罷團僅約十面。李彥秀昨找來曾任港湖議員的前中廣董事長趙少康陪同掃街，趙坦言這區目前滿緊張的。對此，罷團反批，罷免是公民自發，且不僅文宣，連傳統媒體資源落差都大，形同小蝦米對抗大鯨魚。

    趙少康陪李掃街 指這區滿緊張

    罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，罷免行動就是由公民發動，去年五月開始，青島東路上就有民眾集結想要罷免，民進黨是直到最近才積極投入；針對資源落差，目前從看板文宣就能看出，李彥秀資源豐富，差不多是五倍差距，此外在許多主流媒體當中，也有不少國民黨的反罷報導，反觀對於公民罷免行動不太著墨。

    罷團︰形同小蝦米對抗大鯨魚

    另個罷李彥秀團隊「港湖罷秀」說，李彥秀從頭到尾只會推卸責任、把罷團抹綠，不敢面對人民的疑問與訴求。關於資源不對等的部分，李彥秀可以上車宣傳不同意罷免，志工只能在車外發文宣；李彥秀借國中場地辦活動，罷團卻被拒絕在外連借都不能借。

    李彥秀表示，衝刺期要努力跟時間來賽跑，罷團從去年就開始不斷宣傳，現在很多民眾搞不清楚要投不同意罷免票，她一定要盡最大努力，讓選民知道，如果反對罷免，更應該要出門投票。

    趙少康表示，台北市五個國民黨籍立委都非常優秀，李彥秀擔任議員表現好，才被選上做立委，而他也坦言這區目前滿緊張的；對於資源差距，他表示，民進黨很早就開始動起來，不是現在才動，資源不知道累積多久了，每個路口都有人站台舉牌，所以一定要加強宣傳，讓民眾出門投不同意。

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