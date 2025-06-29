蔣萬安錄推薦音檔 「剷除黑芯」︰行政不中立

2025/06/29 05:30

徐巧芯︰透過宣傳車播出合作政績 沒有不中立問題

〔記者董冠怡／台北報導〕國民黨籍台北市立法委員徐巧芯爭議大，在大罷免最後階段市長蔣萬安昨全天衝刺反罷免行程，唯獨與徐巧芯在市政行程「西村拾憶站」揭幕式同台，為避免遭批評行政不中立，蔣致詞過程聚焦市政建設，未觸及罷免議題。不過，徐於活動前受訪時，被問到外傳先前希望蔣錄音播送宣傳反惡罷？她坦言，有拿到蔣的推薦語音，透過宣傳車播出與市府合作政績、反罷免，強調沒有行政不中立的問題。

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罷免徐巧芯的團體「剷除黑芯」表示，依據「公務人員行政中立法」第九條規定，公務人員不得為支持或反對特定政黨、其他政治團體或公職候選人，從事在大眾傳播媒體具銜或具名廣告等行為，呼籲蔣萬安「市長」，作為「公務人員」應謹守中立，不應支持特定政黨的罷免活動，包含廣告媒體、錄音助講、同台造勢。

罷團︰蔣萬安「市長」應謹守中立

徐巧芯指出，確實有拿到蔣萬安的推薦語音，地方上的宣傳車也已啟動，過程中聲音不會開很大，避免影響民眾生活作息，但仍可聽到市長的聲音，了解藍委們與市府共同推動的建設項目，以及市長肯定藍委的原因，之後也會有許多跟蔣同台的場合，讓民眾知道市府和民代的付出。

西村區民活動中心 今日問政說明會

距離投票倒數不到一個月，如何打「萬安牌？」她說，今日於西村區民活動中心舉辦問政說明會，前市長郝龍斌、蔣萬安、議長戴錫欽和立委陳玉珍受邀助講，告訴市民哪些通過的重要法案、議案，能讓市民生活變更好，如果藍委被罷免，這些權利、福利可能會被沒收。

對於外界質疑蔣萬安透過音檔宣傳，以及兩人同台出席市政活動，是否涉及行政不中立；徐巧芯回應，「沒有行政不中立的問題」。

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