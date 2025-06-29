綠委、罷團合體 控王鴻薇刪南市預算

台北市長蔣萬安昨日一早陪同立委王鴻薇，前往長春市場及周邊攤販掃街拜票。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/29 05:30

蔣萬安陪同王掃長春、松江市場 坦言「非常危險」

〔記者甘孟霖、董冠怡／台北報導〕大罷免倒數最後一個月，台北市長蔣萬安昨上午一早回防本命區中山、北松山區，陪同藍委王鴻薇掃長春市場、松江市場。蔣萬安坦言王真的非常危險。民進黨與罷團則大打「台南牌」，合體多名台南市綠委提及王刪除台南重要預算「結下這筆帳！」台南市長黃偉哲也說，面對國際處境需要眾人團結一致，而非撕裂國家、貶抑南部的立委，讓國家預算分配獨厚特定政黨。

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林俊憲︰典藏展覽中心首期款 遭全刪

立委林俊憲指，文化部原本規劃在台南市麻豆區首府大學設立典藏展覽中心，一億元首期款項遭莫名提案全刪，「王鴻薇跟台南結下了這筆帳！」立委郭國文說，多次會勘才爭取文化部編列預算，王鴻薇卻刪到一元不剩，反觀台北市擁有完整的公共建設，同樣是台灣人，為何要讓台南有相對剝奪感？

民進黨與罷團「山除薇害」分進合擊中山區，「山除薇害」先與台南市綠委林俊憲、郭國文、林宜瑾，以及不分區立委王義川合體，前進濱江市場掃街；台南市長黃偉哲隨後也到大直和台北市議員林亮君、立委沈伯洋會合站路口拜票。

蔣︰最關鍵是投票率 懇託民眾投票

蔣萬安昨掃市場前接受媒體訪問表示，現在最關鍵的就是投票率，懇託民眾七月廿六日出門投票，否則王鴻薇真的會非常危險，去年大家才支持她進入立院，一年多後民進黨發動大罷免完全沒道理，民主國家沒有這樣的事情，希望民眾一定要投下不同意。

黃偉哲說，政黨可以競爭，千萬不能掌握權力後，傲慢到作賤國會和民主至此，台灣現今的國際處境需要眾人團結一致，而非撕裂國家的立委、貶抑南部，讓整體國家預算支援分配獨厚特定政黨。

台北市議員林亮君（右二起）、台南市長黃偉哲、立委沈伯洋站路口宣講罷免投票。（記者陳逸寬攝）

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