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    《嘉義》組行動平台挺罷 嘉市青年串聯20店家

    嘉義在地青年曾奕豪（左二）聯合嘉義市廿多間台派店家、公民，成立「嘉人義起．一罷到底」行動平台。（記者王善嬿攝）

    嘉義在地青年曾奕豪（左二）聯合嘉義市廿多間台派店家、公民，成立「嘉人義起．一罷到底」行動平台。（記者王善嬿攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕廿四名國民黨立委罷免案將於七月廿六日進行第三階段投票，在台中市工作的嘉義青年曾奕豪，聯合嘉義市廿多間店家與公民，昨成立「嘉人義起．一罷到底」行動平台，透過手機通訊軟體群組，號召志工支援中南部罷免區催票，另在觀光景點宣講，將串聯外地資源，在嘉義推動民防教育課程。

    曾奕豪昨與響應店家、公民高喊「罷免投同意，反共更有力」、「全國大罷免，嘉義挺到底」口號，「小民參政歐巴桑聯盟」（簡稱小歐盟）召集人林詩涵、嘉市議員顏翎熹、林煒軒等出席相挺。

    赴中南部選區支援掃街拜票

    曾奕豪表示，嘉義地區無立委罷免案，但在第一、二階段許多店家、公民自發性協助收集罷免連署書，因此成立行動平台，號召嘉義人投入罷免案，守護台灣。

    曾奕豪說，民眾可透過店家加入群組，後續安排到中南部罷免選區支援掃街拜票，在嘉市觀光熱點街頭宣講，長期目標是與外地資源串聯，在嘉義推動民防教育課程。

    同為發起人的「EV café 窩咖啡」店長黃靖說，店內設置罷免案連署站，提供罷免團體資訊，讓罷免選區公民連署，許多台南、高雄鄉親認同「反共」理念，北上來店交流。

    林詩涵說，台灣是主權獨立國家，但受中國持續打壓，然而國民黨藉由國會修法破壞民主制度、行政體系運作，呼籲公民響應大罷免。

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