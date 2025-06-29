《雲林》「雲林拔釘」直搗丁學忠大本營虎尾 宣傳同意罷免

「雲林拔釘 罷免丁學忠」車掃，呼籲民眾七二六出來投同意票。 （記者李文德攝）

2025/06/29 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕大罷免第一波投票倒數，雲林縣第一選區（海線）藍委丁學忠也在罷免之列，公民團體「雲林拔釘、罷免丁學忠」發言人露西歸表示，未來兩週末將與其他罷團合作，更邀請綠營民代到雲林，一同向不適任立委說不。

中選會已公告罷免丁學忠案將於七月廿六日投票，罷免投票門檻需六萬八七五二張同意罷免票，且同意票數大於不同意票數才算成功。

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邀其他罷團助陣 擴大假日車掃

昨天「雲林拔釘」志工深入丁學忠的大本營虎尾鎮，由戰車作為前導車，近十輛機車跟隨其後，車尾更是插著「同意罷免」宣傳，一行人繞行虎尾鎮鬧區。志工Jeff表示，看到藍委一連串荒腔走板的行動，讓曾經參加過We care行動的他決定站出來，一路上雖豔陽高照，但不少民眾都為此次行動給予肯定及打氣，再怎麼累都甘之如飴，也希望更多人在投票日當天勇敢站出來。

露西歸表示，投票日靠近，今天東勢、水林、虎尾、褒忠都有志工定點宣傳，此外規劃假日車掃將擴大，如未來兩週末將邀請罷免游顥、馬文君、謝衣鳯團體一起加入宣傳力道，另規劃七月五日邀請立委賴瑞隆、高雄市議員黃彥毓、We care高雄發起人尹立，十二日邀立委黃捷等人。

丁成立反罷總部 罷團表尊重

另外，丁學忠昨晚在虎尾鎮舉辦「反罷免總部」成立大會，邀國民黨主席朱立倫等人助講。他表示，利用人民納稅錢罷免大家選出的立委，請大家踴躍出來投票，讓罷免方知道這種方式行不通；朱立倫則表示，民進黨要翻桌重選，違反台灣民主制度，呼籲全國民眾站出來投「不同意罷免」。

罷丁團體強調，對方成立反罷免總部予以尊重，他們挾政黨資源，輕鬆發放大量傳單還掛滿文宣，更特別成立總部，罷團有如「小蝦米對抗大鯨魚」，龐大資源對付公民，令人感到遺憾。

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