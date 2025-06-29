普發現金若三讀 藍白聯手一年挖國庫8600億

藍白一年內掏空中央政府經費作為

2025/06/29 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕大罷免倒數，立院國民黨團揚言，在七月廿六日投票前，會處理普發現金一萬元的法案，如一旦通過，國庫將再被挖走二三五○億元，累計國庫一年來被掏空近八千六百億元，行政院表示，相關修法危及財政穩健，阻礙國家均衡發展。

政院：危及財政穩健 阻礙國家均衡發展

去年六月通過修正的「原住民保留地禁伐補償條例」修正通過，今年起每公頃補償金額提高六萬元，二○二五年不足廿四億元將補齊，至於二○二六年起，每年編列五十二億元；至於去年十二月修正的財劃法，地方將從中央多分走三七五三億元。

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在大罷免之際，藍營為搶軍警選票，今年陸續修正「警察人員人事條例」、「國軍退除役官兵輔導條例」及「軍人待遇條例」，其中「警察人員人事條例」修法，警消海巡等退休所得替代率提高至八十％，根據銓敘部估算，已退警消未來五十年增加約一○四四億餘元支出，新退警消增加二○七三億餘元，平均每年增加支出六十二億元。

行政院四月才為國軍大幅加薪，國民黨團竟又加碼，修正「軍人待遇條例」，志願役加給每個月增加三萬元，每年中央政府總預算大增至少二九○億元；「國軍退除役官兵輔導條例」恢復上校以上所有退伍軍人的子女教育補助費，每年約增加五一○五萬元。

此外，立法院大幅刪減今年中央政府總預算二○七六億元，政院人士表示，過去一年多以來，立法院一再違反憲法、預算法及財政紀律法等規定，不僅在通過大幅增加政府歲出預算的法案前沒有指明預算來源、沒有徵詢行政院意見，也沒有協調可行性財源，不斷掏空中央經費，又大幅增加政府財政負擔。

對於行政院提出的四千一百億元強化安全韌性特別條例草案，國民黨團反對其中一千五百億元的國土韌性預算與一千億元台電撥補，主張改以普發現金一萬元，預計七月初冷凍期到後將處理。律師黃帝穎強調，廿四名藍委將接受最新民意檢驗，立法院現階段應是「看守狀態」，七二六前不該再通過重大法案。

除上述法案外，國民黨立委陸續提出、尚未三讀的「錢坑法案」，包括傅崐萁的花東三法約三兆元、廖偉翔的「醫療發展特別條例」約三千八百億元，以及張嘉郡與楊瓊瓔的「農村再生條例」三千億元、羅廷瑋的「身心障礙者權益保障法」一百億元、陳菁徽的「強化公立高中以下校舍環境安全改善特別條例」六百億元。

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