焦點評論》團結公民 翻轉國會

大罷免進入決戰階段，身兼民進黨主席的總統賴清德昨宣示「與公民同行」，為全黨總動員拉開戰幕。（記者田裕華攝）

2025/06/29 05:30

記者陳政宇／特稿

當藍白兩黨在立院恣意擴權、衝撞體制，燃起遍布全台公民社會的怒吼與焦慮，一場跨越黨派的民主浪潮於焉成形。身兼民進黨主席的總統賴清德昨宣示「與公民同行」，為全黨總動員拉開戰幕；而綠營當前課題，是如何與罷免團體分進合擊、團結公民動能，方有機會翻轉國會結構，回應社會對「更好民主」的殷切期盼。

國會可容眾聲喧嘩，卻不能失去對國家的忠誠。過去一年多來，藍白不計代價擴權濫權，肆意攻擊司法、踐踏權力分立的憲政秩序，甚至無視議事規則，粗暴通過違憲修法、大肆刪凍預算，阻礙國家發展與民生經濟。這樣的國會，還忠於憲法、尊重體制嗎？

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當罷免壓力席捲而來，在野黨無意反思，反而加倍癱瘓施政，企圖以各種修法交換政治籌碼。從上週五輾壓通過的法庭直播修法，到近期準備強渡關山的現金普發常態化、原住民不在籍投票等，還有多項挾帶國安風險的議案，凸顯重建新國會的急迫性。

台灣正值內外交迫的關鍵時刻，一群來自基層的公民志工讓人見證民主韌性，高達廿四位國民黨立委罷免案將於七月廿六日投票，寫下台灣政治史新猷。要真正重塑國會結構，關鍵在於順利拉下六席以上藍委並完成補選；否則藍白仍占據國會多數，恐將變本加厲，還可能進一步鞏固黃國昌與民眾黨的關鍵席次。

大罷免是一場接力賽。綠營評估，多數罷區原屬艱困選區，翻轉極為不易，無法掉以輕心。這場公民運動能否延續，關鍵是民進黨與罷團能否建立合作默契；但現實是，這牽涉地方政治生態、資源分配及個人利害，如何在多元公民聲音間穿針引線、扮演桶箍角色，是考驗也是契機。

賴清德在全代會上直面內憂外患，動情緬懷創黨精神與民主薪火傳承，提醒黨內學習前輩犧牲奮鬥的精神，承擔新時代責任，一席話與大罷免的公民意志相呼應。因為，執政黨有責任捍衛制度，確保民主不再遭受踐踏與侵蝕，實現真正以國家和民意為念的國會。

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