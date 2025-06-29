陪藍委掃街 趙少康嗆國台辦：少講話啦

國民黨立委賴士葆昨辦政策說明會，黨內大咖韓國瑜、蔣萬安、趙少康、郝龍斌等人到場力挺。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/29 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入熱戰階段，國民黨五位北市立委七月廿六日都面臨罷免投票，昨天五人都積極進行反罷免活動。內湖、南港區立委李彥秀，找來前中廣董事長趙少康掃街，趙受訪時突然勸告中國國台辦：「對台灣現在搞大罷免，你（指國台辦）少講話啦！國民黨自己會處理，不需要你北京！」

趙少康昨陪李彥秀掃湖光市場，接受媒體訪問時，他突然表示，勸告國台辦，對於台灣大罷免要少講話，不要被記者一問就回答，國民黨自己會處理，國台辦插嘴，這樣是在幫民進黨的忙，他要很誠懇奉勸國台辦，被問到相關問題最好說「台灣內部事務，沒有評論」。

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賴士葆也盼中方「最好不要講話」

對於趙少康的說法，面臨罷免威脅的北市八選區立委賴士葆也表認同，他昨天也表示，希望中國「最好不要講話」，他們（指中國）完全不了解台灣。

賴士葆昨於中正區新民中學體育館舉辦政策說明會。前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安等都到場力挺。

蔣萬安致詞時表示，他上任第一天接到的第一通電話，就是賴士葆打來關心捷運，也感謝賴在中央爭取經費，讓南環段順利動工。他也說，這一仗也是國民黨生死存亡時刻，希望透過手中的選票，投下不同意，相挺優秀立委。

蔣萬安昨天上午也陪同國民黨北市第三選區立委王鴻薇接連掃長春市場、松江市場。蔣萬安受訪強調，最關鍵就是投票率，呼籲支持者一定要出來投票，「否則真的非常危險」。

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