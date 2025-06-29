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    罷團會師花蓮 葉霸：罷免騙子傅崐萁

    退休老師「葉霸」葉春蓮對著台下群眾疾呼，花蓮必須罷免大騙子傅崐萁。（記者花孟璟攝）

    退休老師「葉霸」葉春蓮對著台下群眾疾呼，花蓮必須罷免大騙子傅崐萁。（記者花孟璟攝）

    2025/06/29 05:30

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁民團昨晚舉辦「裁傅自由」聯軍大會師暨市集嘉年華，包括花蓮、雲林、桃園、高雄多達十一個罷團參加，現場志工及花蓮人高呼：「勇敢花蓮人、守護台灣人，一條心、挺台灣！」展現罷傅氣勢。退休老師「葉霸」葉春蓮說，傅崐萁就是個騙子，不斷騙中央不重視花蓮，交通部長陳世凱都說了，已投入兩千三百億元做交通建設，傅崐萁卻不想聽不面對，這種騙子一定要罷免。

    藍營派新北議員林國春隔街叫陣

    罷傅團體晚間集會同時，國民黨新北市議員林國春也到對面的東大門夜市宣講。林國春說，花蓮人要堅定守護傅崐萁、捍衛民主尊嚴，因為民進黨是「民主倒退黨」，執政不思拚經濟，只會搞罷免，希望傅繼續在立法院捍衛花蓮人權益。

    包括花蓮的新世代青年聯盟、洄萊啟程、與台灣東社共組的花蓮重開機、無黨籍議員楊華美的挺美小隊、挺公民DPP小隊、花蓮裁傅自由店家，以及罷免牛煦庭的罷團淘汰牛氓、罷免萬美玲的萬罷了沒啦、罷免丁學忠的雲林拔丁，加上高雄罷韓的Wecare高雄+南罷天志工團、曙光花蓮等十一個罷免團體，昨傍晚在花蓮石來運轉廣場大集結，現場罷免團體一一上台呼口號，罷傅店家們更呼喊「罷免傅崐萁、花蓮大賺錢」。

    葉霸說，廿六日立院交通委員會到花蓮考察，傅崐萁還想跟交通部長吵架，要把「中央不重視地方」的罪名安在民進黨頭上，但中央這十年光是交通建設，在花蓮投入兩千三百億元，包括進行中的台九線拓寬、花東鐵路雙軌電氣化等，這叫不照顧花東嗎？傅失職失能，他這套對花蓮人連講了廿幾年，這種大騙子能不罷免嗎？

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