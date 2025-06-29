罷團護國大遶境 林右昌：民進黨全力以赴

大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，七月四日將從花蓮誓師出發。民進黨秘書長林右昌昨表示，這是公民力量的展現，盼國人響應參與。（記者方賓照攝）

2025/06/29 05:30

七月四日從花蓮誓師出發 盼國人響應參與

〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，七月四日將從花蓮誓師出發。民進黨秘書長林右昌昨表示，這是公民力量的展現，盼國人響應參與，而民進黨是公民團體最堅實的後盾，黨公職會全力以赴。

林右昌昨在民進黨全代會進行黨務工作報告時提到，大罷免行動進入三階投票，民進黨做為公民最堅實後盾並與公民同行，七月四日到十九日與公民團體合作舉辦大遶境活動，途經各縣市，請從政人員、黨公職全力支持協助。

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賴會否參與造勢？

「未聽聞相關規劃」

林右昌受訪說明，「護國大遶境」是開放式架構，公民可提出很多創意的參與方式，例如騎摩托車、腳踏車同行，也可以跟著一起走；更歡迎製作道具、手舉牌、創意裝扮、幫忙轉播，甚至在網路發文擴散。至於兼任黨主席的總統賴清德會否參與造勢？林僅回應，目前未聽聞相關規劃。

針對副總統蕭美琴出訪遭中國派員尾隨，林右昌直言，中國此舉是赤裸裸的軍事恐嚇、跨國暴力，至今卻未看到國民黨任何人公開譴責其暴行，「反共護台」是二三○○萬台灣人的共識，若有雜質，指的便是投共、不護台的投機政客，呼籲國人藉罷免斬斷中共在台的代理勢力。

此外，民進黨布局二○二六選舉，全代會通過直轄市暨縣市長提名特別條例。執政任期尚未屆滿的執政縣市，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政任期兩屆屆滿的高雄市、台南市、嘉義縣將循初選程序，由選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市，則依提名條例處理。

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