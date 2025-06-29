為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷團護國大遶境 林右昌：民進黨全力以赴

    大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，七月四日將從花蓮誓師出發。民進黨秘書長林右昌昨表示，這是公民力量的展現，盼國人響應參與。（記者方賓照攝）

    大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，七月四日將從花蓮誓師出發。民進黨秘書長林右昌昨表示，這是公民力量的展現，盼國人響應參與。（記者方賓照攝）

    2025/06/29 05:30

    七月四日從花蓮誓師出發 盼國人響應參與

    〔記者陳政宇／台北報導〕大罷免進入決戰階段，反共護台志工聯盟與民進黨合作發起「護國大遶境」，七月四日將從花蓮誓師出發。民進黨秘書長林右昌昨表示，這是公民力量的展現，盼國人響應參與，而民進黨是公民團體最堅實的後盾，黨公職會全力以赴。

    林右昌昨在民進黨全代會進行黨務工作報告時提到，大罷免行動進入三階投票，民進黨做為公民最堅實後盾並與公民同行，七月四日到十九日與公民團體合作舉辦大遶境活動，途經各縣市，請從政人員、黨公職全力支持協助。

    賴會否參與造勢？

    「未聽聞相關規劃」

    林右昌受訪說明，「護國大遶境」是開放式架構，公民可提出很多創意的參與方式，例如騎摩托車、腳踏車同行，也可以跟著一起走；更歡迎製作道具、手舉牌、創意裝扮、幫忙轉播，甚至在網路發文擴散。至於兼任黨主席的總統賴清德會否參與造勢？林僅回應，目前未聽聞相關規劃。

    針對副總統蕭美琴出訪遭中國派員尾隨，林右昌直言，中國此舉是赤裸裸的軍事恐嚇、跨國暴力，至今卻未看到國民黨任何人公開譴責其暴行，「反共護台」是二三○○萬台灣人的共識，若有雜質，指的便是投共、不護台的投機政客，呼籲國人藉罷免斬斷中共在台的代理勢力。

    此外，民進黨布局二○二六選舉，全代會通過直轄市暨縣市長提名特別條例。執政任期尚未屆滿的執政縣市，由黨主席提名經中執會通過後徵召；執政任期兩屆屆滿的高雄市、台南市、嘉義縣將循初選程序，由選對會統籌規劃辦理；至於非執政的直轄市與縣市，則依提名條例處理。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播