卓榮泰：國會不正常 需結合社會力改革

行政院長卓榮泰昨在民進黨全代會中表示，現在由在野黨控制的國會亂刪預算、破壞憲政、危害國安，甚至用虛偽造假質詢官員，這是不健康、不正常的國會。（記者田裕華攝）

2025/06/29 05:30

痛批在野黨亂刪預算、破壞憲政、危害國安 虛偽造假質詢官員

〔記者李文馨／台北報導〕行政院長卓榮泰昨在民進黨全代會中表示，現在由在野黨控制的國會亂刪預算、破壞憲政、危害國安，甚至用虛偽造假質詢官員，這是不健康、不正常的國會，盼透過國會自行改革，這需要結合社會力完成；他也強調，民主的台灣、自己的國家，我們會用自己的方式贏回來。

請繼續往下閱讀...

自己的國家 會用自己的方式贏回來

卓揆表示，賴清德總統上任四○五天以來，經歷許多挑戰，包含立法院推動立院職權行使法修法；去年七月連三個颱風侵台造成損傷；後續又發生財政收支劃分法、中央政府總預算等毀憲亂政法案與提案；加上美國總統今年宣布對等關稅政策，讓全世界掀起新挑戰，但政府持續守護國家，沒有放棄責任。

表決不知道內容 這樣的國會不健康

他指出，中東近期發生戰爭，國內股匯市再度掀起波瀾，另也面對中共軍機、軍艦侵擾，台灣四周不斷有挑釁行為，而在四○五天的不平靜當中，政府在賴總統主政下，朝著對的、正確的方向，在動盪中平衡，在衝突中進步，就是過去四○五天團隊的寫照。

卓榮泰會中細數政府過去一年的政績，並表示，面對不平凡環境，若要一起榮耀國家、持續投入建設，必須要獲得國會支持，並感謝民進黨立委在立法院堅守憲政、支持政府、照顧人民，但黨團面臨的困難不是議場上的衝突，而是每次表決都不知道表決內容是什麼，這樣的國會不健康也不正常。

他說，唯有行政立法、中央地方的合作，才能面對所有困難，但面對在野黨控制的國會亂刪預算、破壞憲政、危害國安，甚至用虛偽造假質詢官員的國會，這樣的國會是不健康、不正常的，他期盼透過國會自行改革，而這則需要結合更多社會力來完成。

卓揆也提到，更好的民主是要維護民主自由的生活方式，不受威脅，且不分國內外，如同副總統蕭美琴去年遇到的外交事件，顯示其勇敢且吉人天相，政府將持續以民主對抗共產與極權，絕不退縮。他說，台灣像是正要破繭而出的漂亮蝴蝶，人民才是國家的主人，更是自己的主人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法