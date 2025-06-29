國防特別預算與美持續溝通》專家：避免軍種本位 造成資源錯配

E-2D空中預警機較現役機型具備更多功能，是空軍極力爭取的裝備，但由於是慢速機種，戰時存活率低，美方遲遲不願出售。（取自諾格官網）

2025/06/29 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕國軍八月即將提出新一波特別預算計畫，具體採購項目仍持續與美方洽談中。軍方人士透露，美方認為台灣應強化防空及反艦飛彈及無人載具等不對稱戰力，對新型空中預警機、三軍直升機態度有所保留。對此，專家昨受訪指出，飛彈、指管與雷達預警偵蒐等系統環環相扣，如何因應聯合作戰及「多域拒止」的防衛需求，並爭取即時能夠取得的實需，比爭取單項系統更顯重要。

依聯戰需求 國防部統合排序

退役上校、前參謀本部飛彈指揮部計畫處長周宇平受訪說，E-2D空中預警機較現役機型具備更多功能，尤其在目標中繼方面表現更優異，也是空軍極力爭取的裝備。不過，美方遲遲不願出售，主因在於其屬慢速機種，戰時極易進入地對空飛彈射程，存活率低，尤其台灣具中國僅百餘公里，倘若解放軍奪取空優，在實戰中恐難發揮作用，這也是美方主要的反對理由。

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周宇平直言，國防部現由三軍分頭提出建案、各自爭取預算，某種程度上仍屬本末倒置。在講求聯合作戰、建構共同作戰圖像的現況下，應由國防部統合三軍，依聯戰需求整體規劃排序，避免軍種本位造成資源錯配。

他強調，與其一味追求採購單項高價系統，不如強化資訊與作戰情資整合，建立聯合作戰圖像，讓各軍種武器系統能互相支援、共享目標資訊。例如印巴空戰中預警機導引戰機擊落敵機，顯示聯合情資整合的戰力加乘效果，台灣應朝此方向提升。

周也提醒，國防部成立的國防創新小組（DIO）功能未彰，台灣民間仍有為數眾多的優秀技術可支援國防。軍民資源整合、敵情意識提升，才是台灣防衛作戰的根本。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌則指出，所謂「不對稱戰力」需先有明確定義。美方建議強化飛彈系統，但價格同樣高昂，且若未同步提升指管、預警、雷達等環環相扣的基礎系統，恐怕「只剩拳頭沒有眼睛」。他也認同台灣現役「迅安系統」已不敷需求，三軍作戰數據未整合，應加速汰換、升級，建立共同作戰圖像。

建立共同作戰圖像 刻不容緩

舒孝煌直言，台灣對電子戰、無人機反制等新興威脅重視不足，應將電子戰系統、先進無人系統納入不對稱裝備規劃。他建議，軍購規劃應分短、中、長期，明確向美方表達台灣對威脅的評估與迫切需求，爭取能即時交付、真正符合作戰需求的裝備。他強調，指管、下一代能力、作戰能力、電子戰以及更先進的無人系統等，都是台灣必須討論且強化的重點。

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