罷林思銘補件超標 送出3396份連署書

竹二「撕除惡銘」行動罷團昨天下午在領銜人謝婷婷（持麥克風者）率領、竹市雙罷發言人林志潔等聲援下，成功把三三九六份罷免國民黨籍立委林思銘的連署書補件送入新竹縣選委會。（記者黃美珠攝）

2025/06/29 05:30

〔記者黃美珠、張軒哲／綜合報導〕全台大罷免進入關鍵時刻，需要補件的罷團志工加緊衝刺。新竹縣立委第二選區「撕除惡銘」行動罷團，昨天將三三九六份連署罷免國民黨立委林思銘的補件連署書送入新竹縣選委會。領銜人謝婷婷說，八天前，中選會要求竹二罷團補件一九三八件，最後實際補件三三九六件，達成率一七五％，竹二準備投票罷免不適任立委林思銘。

罷免楊瓊瓔、江啟臣連夜造冊 今送件

林思銘則用新聞稿轟補件「疑點重重！」並列舉罷團公開從五月十三日起到六月廿六日的連署缺額變化，還抨擊有地方民代公開指出「民進黨新竹縣黨部主委」在最後時限前，突然送出超過三三七份連署書。他質疑這些連署書的來源是否涉及集中填寫、代簽或資格不符等問題，呼籲新竹縣選委會嚴格查對，不要淪為違法補件的背書者。

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謝婷婷回應說，林思銘的指控只不過是心虛，不敢面對民意而已。二階送件時林思銘說他們灌水、連署人還要被指控造假。事實上，國民黨罷免綠委的連署造假率高達九十五％。

謝婷婷說，後續罷團會尋找總部落腳規劃陸戰策略，並盤整各種媒體資源。竹二雖不在七月廿六日的投票名單，但會參與七月四日啟動的護台遶境，跟著宣傳列車一起前進。

至於罷免台中市藍委的補件連署行動，罷免楊瓊瓔的罷團「中三拒瓔」表示，已於昨日中午順利達到應補份數；罷免中八選區立法院副院長江啟臣的罷團昨晚也宣布，收件已順利達到補件標準。兩罷團的志工將連夜分批造冊，預計於今天先後至台中市選舉委員會送件。

中二選區罷免藍委顏寬恒罷團「中二解顏」，前日已繳交連署補件四○六八份給台中市選舉委員會，補足公告缺件二二六七份連署書。

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