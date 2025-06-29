國民黨中市黨部偽造罷免名冊案 書記長陳劍鋒、總幹事伍康龍各100萬、80萬交保

被中檢起訴指控指揮黨工偽造罷免提議人的國民黨中市黨部書記長陳劍鋒（左）、總幹事伍康龍（右），各100萬、80萬交保。（資料照）

2025/06/29 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部「以罷制罷」，偽造民進黨立委蔡其昌、何欣純第一階段罷免提議人共計四二五八份，廿七日起訴卅四名黨工後，羈押的台中市黨部書記長陳劍鋒、第一組總幹事伍康龍，台中地方法院裁定各一百萬、八十萬元交保，兩人昨天（廿八日）凌晨完成交保獲得自由。

兩人限制住居、限制出境出海

中檢是五月二日搜索國民黨台中市黨部，當庭逮捕陳、伍兩人，發現兩人有刪除對話紀錄等滅證行為，五月三日聲請羈押禁見獲准，至昨天凌晨交保，兩人共羈押一個月又廿五天，台中地院也一併諭知兩人限制住居、限制出境出海。

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中檢起訴指控，國民黨台中市黨部今年一月發起「以罷制罷」，伍康龍擔任罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的「罷免事務總負責人」，陳劍鋒則協助推動罷免，伍以代號「專案講習」，一月廿三日下午招來卅二名黨工，攜帶藍黑兩支筆，到黨部二樓會議室抄寫黨員名冊。伍並於現場提醒黨工，用藍黑筆交替抄寫，勿抄八十歲以上黨員，已被抄寫的黨員，要在名冊上註記，避免重複抄寫，填寫日期押在今年二月一日或二日；陳也叮嚀黨工，不要寫簡體字，不要塗改等，兩人甚至「潦落去」，陳親手抄寫偽造十份，伍則偽造一四二份。

兩人一度辯稱是重新抄寫欄位錯誤、塗改等瑕疵的名冊，不過，兩人之後改口坦承犯行，檢方起訴罪名包括刑法的行使偽造私文書罪、個人資料保護法的非公務機關非法利用個人資料罪、公職人員選罷法的非法利用他人個資偽造假冒提議罪。

中檢：陳、伍行為 破壞選罷制度

中檢強調，兩人上述行為直接挑戰憲政秩序，破壞選舉罷免制度，絕非一般偽造文書或個資法案可比擬，兩人又居謀劃指揮的主導地位，雖已坦承犯行，仍建請台中地院從重量刑，以儆效尤。

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