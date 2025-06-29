中國密謀衝撞座車》蕭美琴：不會被嚇倒 續為台發聲

副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。（資料照）

2025/06/29 05:30

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇；對中政策跨國議會聯盟（IPAC）逾卅國六十名國會議員與政要前天發布聯合聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力。蕭美琴昨透過Ｘ社群媒體發文說，中共的非法活動不會嚇倒她；台灣也不會因恐嚇而被孤立。

感謝捷克熱情款待

同時確保她的安全

捷克媒體近日披露，軍情局長證實去年三月蕭美琴訪問布拉格期間，中國駐布拉格使館的武官部門企圖製造條件，發動「示威式實體攻擊」，具體計畫包括駕駛使館車輛衝撞蕭美琴座車。

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總統府、外交部與陸委會都對中國的行徑嚴厲譴責；IPAC前天也發布聲明對此表達震驚及譴責。聲明並說，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，此行為本身亦已跨越底線。IPAC強調，一個願意在他國策劃如此明目張膽、出於政治動機暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

蕭美琴昨在Ｘ社群媒體感謝IPAC各國國會議員團結一致對抗暴力與壓迫。她表示，台灣不會因為恐嚇而被孤立。她也說，去年三月訪問捷克布拉格的行程非常愉快，感謝捷克當局的熱情款待並確保她的安全。

蕭美琴強調，中共的非法行為無法恫嚇、阻止她繼續在國際社會為台灣利益來發聲。

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