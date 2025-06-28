罷馬、罷游補件 南投選委會審查完成

投一立委馬文君罷免補件案，罷團6月3日送件3846件，南投縣選委會27日審查是3848件。（罷團提供）

2025/06/28 05:30

是否成案將由中選會宣布 罷團認為應無問題 將加強宣傳同意罷免投票

〔記者陳鳳麗／南投報導〕送件逾三週的國民黨立委馬文君、游顥罷免補件案，南投縣選委會昨日召開委員會議，已將該案審查完畢，並函報中選會，縣選委會強調，審查是否成案，將由中選會宣布；惟該會也語帶玄機地宣布審查的罷馬、罷游團隊需要補件和實際送件數，兩罷團認為審查通過應無問題，將積極展開同意罷免投票宣傳。

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罷馬文君案需補1531件 實際送件3848件

南投縣選委會昨日召開第三九七次委員會議，主要是審查立委馬文君、游顥罷免補件案，審查查對結果，包括符合、不符合情況、件數後，已完成審查工作。縣選委會表示，審查內容和審查結果，將函送中選會，屆時中選會召開委員會議審查議決，決定是否成案，成案的話一併公布投票日期。

罷游顥案需補185件 實際送件2557件

南投縣選委會昨也公布審查兩罷免補件案的補件需求、實際送件數，罷馬補件案需補一五三一件，實際送件三八四八件；罷游需補件一八五件，送件數為二五五七件。

對於縣選委會昨日動作，兩罷團認為審查通過應無問題，未來中選會應會將罷馬、罷游與另五件罷免補件案同時審查，並選同一天舉行投票。五個補送件的罷團，已陸續送件，希望能五案都通過，而罷馬和罷游志工們會在等待成案和公布投票日期前，逐漸加強同意罷免宣傳的力度。

縣議員陳玉鈴罷免案 7/13投票

南投縣選委會昨日除審查罷馬、罷游補件案，另也討論縣議員陳玉鈴罷免案投票作業、公投投票作業等議案，其中七月十三日舉行投票的陳玉鈴罷免案，依公職人員公辦電視罷免說明會實施辦法，只有區域立委、直轄市議員、直轄市長和縣市長要辦說明會，縣議員不包括在內，因此不辦說明會，投票日則將在竹山、鹿谷地區設七十四個投開票所，投開票選監人員已進行講習。

投二立委游顥罷免補件案，罷團在6月4日送件，當時宣布2646件，縣選委會27日審查是2557件。（罷團提供）

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