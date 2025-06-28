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    首頁　>　政治

    罷團推線上遊戲 玩家扮不適任藍委

    2025/06/28 05:30

    〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨籍廿四位立委罷免案將在七月廿六日投票，雙和罷團與雙北的罷團合作，推出「國會派對：生存之亂」網頁遊戲。中和區藍委張智倫罷免案領銜人「Mini」昨日遊戲發布會上表示，希望透過輕鬆的線上遊戲，讓民眾了解國民黨立委的不適任行徑。

    十一個罷團代表分別扮成要罷免的立委，模仿他們的言行諷刺，如藍委羅明才唱不同意罷免兒歌、藍委徐巧芯比中指、藍委葉元之的新北市勞工局宣傳影片「凹一下」等；扮演立院國民黨團總召傅崐萁的志工在現場試玩遊戲，結果第一關就出局。

    Mini表示，遊戲網址為https：//playbaba.tw/#/landing，手機、電腦、平板都可玩，玩家以第一人稱視角「扮演國民黨立委」，取材來自十一屆立法院開議以來的爭議事件與立委言行，都跟社會時事、民生問題息息相關；團隊試玩時，許多人第一關就出局。

    Mini說，團隊希望透過輕鬆的RPG（角色扮演）遊戲，使中間選民了解不適任立委的種種行徑，透過大罷免重啟國會，因此開發了這款線上遊戲，希望民眾七月廿六日踴躍投下同意罷免票。

    此外，新北市立殯儀館（簡稱板殯）建物現況老舊，原地改建或遷建意見分歧，民政局舉行優化規劃說明會都不歡而散，新海里長宋靜庭連署一三四六位市民提議重建，民政局也提出重建方案，但反對民眾質疑民政局方案實為「擴建」，因此連署罷免宋靜庭，將於今天在新海里舉行投票。

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